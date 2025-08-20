Stoppal gyűjtenek a szamárfarm fejlesztésére - fotók

A nagy megnyitó után sem pihen Koszonits Patrik és családja. Mint azt már szombaton is említették, a következő lépés, hogy elkészüljön a rendezvényterem és tudjanak óvodás, iskolás és más csoportokat fogadni. A szamárfarm ugyanis nem csak a nehéz sorsú állatoknak nyújt menedéket, hanem azt is célul tűzték ki, hogy a fiatalok oktatásával a jövő nemzedéket neveljék felelős állattartásra. Patrik édesapja, Koszonits Tibor szeretné támogatni fiát, ezért országjárásra indul.

Koszonits Tibor ezúttal ugyan nem szamárral, de útnak indul, hogy adományokat gyűjtsön a szamárfarm rendezvénytermének felújításához.

Forrás: Ott vagyunk már? Facebook oldal

Országjárás a szamárfarm fejlesztéséért

Új életet lehelni egy régi tanyába, nem csak rengeteg munkát és kitartást igényel, hanem bizony anyagi ráfordítást is. A szamarak már remek karámot és hatalmas legelőt kaptak, most pedig a látogatók számára szeretnék komfortosabbá tenni a farmot Patrikék.

Sikerült megnyitni a rezervátumot. A következő lépés a rendezvényterem befejezése, a mosdók megépítése és egy vendég zuhanyzó kialakítása, emellett a terem fűtése sem megoldott még.

Édesapja, Tibor a napokban osztotta meg, hogy a család anyagilag most nem tudja támogatni a felújítást, de szeretné segíteni fiát, hogy újabb lépéseket tegyen álma megvalósítása felé.

Csííííz! A szamárfarm lakóival már megismerkedhettek a látogatók. Patrik és családja szeretne egy rendezvénytermet is kialakítani, hogy a nyílt napok még színesebbek legyenek. Sőt így óvodás és iskolás csoportokat is tudnának így fogadni.

Fotó: Csapó Balázs

Hatóságokkal közös mentés

Ezért Tibor útnak indul, hogy gyalog, illetve stoppal járja be az országot. Útja során szeretne adományokat gyűjteni a felújításhoz. Közben ellátogasson más állatvédelemmel foglalkozó szervezetekhez. Tibor kiemelte szeretne minél több emberel megismerkedni és nagy örömmel tart előadásokat a szamarakról gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Nagy szeretettel várják az Ott vagyunk már? Facebook oldalon, azoknak az önkormányzatoknak és intézményeknek a megkeresését, akik örömmel látnák Tibort és érdekelné őket az előadást.

Az édesapa augusztus végére terezi az indulást mivel,

28. -án a hatóságok felkérték az Ott vagyunk már? Állatvédelmi Alapítványt egy mentésre.