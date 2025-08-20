augusztus 20., szerda

Útnak indul az édesapa

2 órája

Stoppal gyűjtenek a szamárfarm fejlesztésére - fotók

Koszonits Patrik édesapja útnak indul, hogy országszerte előadásokat tartson és adományokat gyűjtsön. Cél a szamárfarm új rendezvénytermének kialakítása. Az indulás előtt azonban még a hatóságokkal közös mentésen vesznek részt.

Dániel Viktória

A nagy megnyitó után sem pihen Koszonits Patrik és családja. Mint azt már szombaton is említették, a következő lépés, hogy elkészüljön a rendezvényterem és tudjanak óvodás, iskolás és más csoportokat fogadni. A szamárfarm ugyanis nem csak a nehéz sorsú állatoknak nyújt menedéket, hanem azt is célul tűzték ki, hogy a fiatalok oktatásával a jövő nemzedéket neveljék felelős állattartásra. Patrik édesapja, Koszonits Tibor szeretné támogatni fiát, ezért országjárásra indul.

szamárfarm
Koszonits Tibor ezúttal ugyan nem szamárral, de útnak indul, hogy adományokat gyűjtsön a szamárfarm rendezvénytermének felújításához.
Forrás: Ott vagyunk már? Facebook oldal

Országjárás a szamárfarm fejlesztéséért

Új életet lehelni egy régi tanyába, nem csak rengeteg munkát és kitartást igényel, hanem bizony anyagi ráfordítást is. A szamarak már remek karámot és hatalmas legelőt kaptak, most pedig a látogatók számára szeretnék komfortosabbá tenni a farmot Patrikék. 

Sikerült megnyitni a rezervátumot. A következő lépés a rendezvényterem befejezése, a mosdók megépítése és egy vendég zuhanyzó kialakítása, emellett a terem fűtése sem megoldott még. 

Édesapja, Tibor a napokban osztotta meg, hogy a család anyagilag most nem tudja támogatni a felújítást, de szeretné segíteni fiát, hogy újabb lépéseket tegyen álma megvalósítása felé. 

 

Csííííz! A szamárfarm lakóival már megismerkedhettek a látogatók. Patrik és családja szeretne egy rendezvénytermet is kialakítani, hogy a nyílt napok még színesebbek legyenek. Sőt így óvodás és iskolás csoportokat is tudnának így fogadni. 
Fotó: Csapó Balázs

Hatóságokkal közös mentés

Ezért Tibor útnak indul, hogy gyalog, illetve stoppal járja be az országot. Útja során szeretne adományokat gyűjteni a felújításhoz. Közben ellátogasson más állatvédelemmel foglalkozó szervezetekhez. Tibor kiemelte szeretne minél több emberel megismerkedni és nagy örömmel tart előadásokat a szamarakról gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 

Nagy szeretettel várják  az Ott vagyunk már? Facebook oldalon, azoknak az önkormányzatoknak és intézményeknek a megkeresését, akik örömmel látnák Tibort és érdekelné őket az előadást. 

Az édesapa augusztus végére terezi az indulást mivel,

 28. -án a hatóságok felkérték az Ott vagyunk már? Állatvédelmi Alapítványt egy mentésre. 

Ott vagyunk már? Állatvédelmi Alapítvány célja, hogy nem megfelelő körülmények közt tartott szamaraknak adjon új esélyt egy boldogabb életre. A mentés és rehabilitáció után egyes állatok a Himod és Kisfalud közötti szamárfarmon maradnak, amely havonta egyszer a nagyközönség előtt is megnyitja kapuit, mások pedig ellenőrzött befogadókhoz kerülnek.

Az alapítvány munkáját és az állatok gyógykezelését a 11600006-00000002-01305928 számlaszámon lehet adományokkal támogatni.

 

 

