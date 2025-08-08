Mesterségem címere, a túravezetést, a természetvédelmet mutatták be

Mesterségem Címere címmel a Győr-Moson-Sopron vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Fertő-Rábaközi térsége szervezett "szakmázó" programot Kapuváron. A művelődési központban tartott rendezvényen a túravezetés volt központban, Tislér Diána természetvédelmi mérnök, öko-túravezető mutatta be hivatását. A gyerekek játékos, interaktív módon ismerkedtek a természetjárás, természetvédelem és túravezetés világával élményszerzés és tanulás közben.

A szakmázó napon többek között a túravezetésről hallhattak a gyerekek. Fotó: Kapuvári művelődési központ