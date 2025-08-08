augusztus 8., péntek

Szakmák népszerűsítése

1 órája

Mesterségem címere, a túravezetést, a természetvédelmet mutatták be

Címkék#gyerekekkel#szakmázó#Kapuvár#természetvédelem

Mesterségem címere címmel tartottak "szakmázó" napot Kapuváron.

Kisalföld.hu

Mesterségem Címere címmel a Győr-Moson-Sopron vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Fertő-Rábaközi térsége szervezett "szakmázó" programot Kapuváron. A művelődési központban tartott rendezvényen a túravezetés volt központban, Tislér Diána természetvédelmi mérnök, öko-túravezető mutatta be hivatását. A gyerekek játékos, interaktív módon ismerkedtek a természetjárás, természetvédelem és túravezetés világával élményszerzés és tanulás közben. 

A szakmázó napon többek között a túravezetésről hallhattak a gyerekek. Fotó: Kapuvári művelődési központ

 

 

