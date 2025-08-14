Kártalanítják a telepeket, támogatást kapnak a száj és körömfájásos gazdaságok, megjelent az agrárrendelet

A ragadós száj- és körömfájás következményeinek enyhítéséről, illetve állat-járványügyi intézkedésekről jelent meg agrárminiszteri rendelet a Magyar Közlöny szerdai számában. A rendelet megfogalmazza, hogy a kormány kiemelt célja a ragadós száj- és körömfájás megállítása mellett annak ösztönzése, hogy az állattartók a ragadós száj- és körömfájás miatt leölni kényszerült állatállományt pótolni, és állattartó tevékenységüket a fertőzést megelőző színvonalon folytatni tudják.

Mindent meg kellett semmisíteni, ami a száj- és körömfájás járvánnyal érintett lehetett. Fotó: Kisalföld archívum

Kártalanítás a száj- és körömfájás miatt

Ennek érdekében a kormány vállalta, hogy az állatbetegség sújtotta gazdálkodók állatállományának újratelepítését és az állattartó telepek állategészségügyi fejlesztését támogatja. Eszerint a feltételeknek megfelelő állattartók járványvédelmi fejlesztési támogatást vehetnek igénybe. Ez vissza nem térítendő támogatást jelent, mértéke legfeljebb ötvenmillió forint és az állategészségügyi hatóság által az érintett telep betelepítésének feltételeként előírt járványvédelmi fejlesztésre fordítható. A gazdálkodóknak kérelmet kell benyújtaniuk. A támogatási és egyben kifizetési döntést az illetékes szerv november 30-ig hozza meg.

Az új állatállomány telepítését is támogatja a kormány. Fotó: Kisalföld archívum

A károsult telepek élhetnek a munkahelymegtartási támogatással is. Ugyancsak vissza nem térítendő a támogatás a Bérgarancia Alapból történő támogatáslehívás veszélyhelyzeti szabályairól szóló rendelet alapján igénybe vett bérgarancia támogatás visszatérítéséhez.

Nagy István rendelete leírja az üszőnevelési támogatás feltételeit is. Ez a támogatási forma is vissza nem térítendő és az állattartó telepen legkésőbb

2026. február 28-ig újonnan betelepített tejhasznú üsző állatállománya legfeljebb – a betelepítésétől számított – első hat hónapra eső tartási költségeinek biztosítását támogatja, legfeljebb a korábban megsemmisített állatállomány létszámának mértékéig. A támogatás mértéke 1197 Ft/nap/tejhasznú üsző.

A kifizetési döntés meghozatalára legkésőbb a hiánytalan kifizetési kérelem benyújtásától számított 30. napig kerül sor.

