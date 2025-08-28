augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

31°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kötetlen, játékos találkozás

18 perce

Sulivárót tartottak az elsősöknek a Nádorvárosiban

Címkék#délután#nádorvárosiban#gyerek#hagyomány

Kisalföld.hu
Sulivárót tartottak az elsősöknek a Nádorvárosiban

A Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola a hagyományokhoz híven csütörtökön hangulatos sulira hangoló délutánra várta leendő elsőseit. A gyerekek szüleik, nagyszüleik kíséretében találkozhattak egymással és leendő tanítóikkal kötetlen, játékos keretek között. A remek hangulatú suliváró közös népi játékkal, tánccal zárult. 

Sulivárót tartottak az elsősöknek a Nádorvárosiban

Fotók: Forrás: Győri Nádorvárosi Ének.zenei Általános Iskola

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu