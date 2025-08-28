Kötetlen, játékos találkozás
1 órája
Sulivárót tartottak az elsősöknek a Nádorvárosiban
A Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola a hagyományokhoz híven csütörtökön hangulatos sulira hangoló délutánra várta leendő elsőseit. A gyerekek szüleik, nagyszüleik kíséretében találkozhattak egymással és leendő tanítóikkal kötetlen, játékos keretek között. A remek hangulatú suliváró közös népi játékkal, tánccal zárult.
Sulivárót tartottak az elsősöknek a NádorvárosibanFotók: Forrás: Győri Nádorvárosi Ének.zenei Általános Iskola
