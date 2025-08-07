Stratégiai megújulás: augusztus 1-jétől új szervezeti struktúrában működnek a Széchenyi István Egyetem műszaki karai

A győri Széchenyi István Egyetem évtizedek óta meghatározó szerepet játszik a műszaki felsőoktatásban. E terület további fejlődését szolgálja az az augusztus 1-jén hatályba lépett átalakítás, amelynek lényege, hogy a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karról a gépészmérnöki területhez kapcsolódó tanszékek és szakok az Audi Hungaria Járműmérnöki Karhoz kerültek. Új, önálló karként megalakult az Informatikai és Villamosmérnöki Kar, ahol a meglévő informatikai és mechatronikai tanszékek mellett újak is létrejöttek. A logisztikai mérnöki és a műszaki menedzser szak, a Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék, valamint a Közlekedésmérnöki és Szállítmányozási Szakkollégium a jövőben az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karon fejlődhet tovább.

Emellett véglegesítés alatt áll tervezetten őszi indulással az űr-, kvantum- és digitálisiker-technológiákra építő Feltörekvő Technológiák Kutatóközpont megalakítása a kapcsolódó szakkollégiumra is alapozva dr. Horváth Zoltán professzor, prodékán vezetésével.

Mindez szorosan illeszkedik az egyetem hosszú távú stratégiájához, amelynek középpontjában a tudásalapú gazdaság megerősítése, a hallgatóbarát és piacképes oktatás, a vállalati és ipari kapcsolatok elmélyítése, valamint a nemzetközi láthatóság erősítése áll. Az új szerkezet lehetővé teszi, hogy az egyetem előrelépjen a globális felsőoktatási tudományterületi ranglistákon, rugalmasabban alkalmazkodjon az ipari struktúra átalakulásához, a technológiai és munkaerőpiaci változásokhoz, és hatékonyabban reagáljon a régió gazdasági szereplőinek igényeire. A megújulás során ezért kaptak kiemelt figyelmet az informatikai és mesterséges intelligenciához kapcsolódó kompetenciák, a járműipari és gépészeti tudás integrálása, valamint a közlekedésmérnöki és logisztikai képzési területek összehangolása.

A három műszaki tudományi kar kari és tanszéki vezetése augusztus 1-jétől itt olvasható.