augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

22°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyári szezon

33 perce

A nyári munka nem egyenlő a turisztikai idénymunkával

Címkék#NAV#bejelentés#idénymunkás#munkavállaló#nyári szezon

Akik turisztikai idénymunkásként jelentették be alkalmazottjaikat, sok esetben hibáztak – ez derült ki a NAV Borsod vármegyei igazgatóságának eddigi ellenőrzéseiből. A kedvezőbb adózáshoz ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályain túl további két feltételnek is meg kell felelni, így például a strandbüfében, a fagylaltozóban dolgozókat nem lehet turisztikai idénymunkásként bejelenteni.

Kisalföld.hu

február 1-jétől a közteher napi összege alkalmi munkánál 4 400 forint, a turisztikai idénymunkánál 2 200 forint. A munkáltatónak tehát nem mindegy, melyiket fizeti. A lehetőség csábító, azonban két követelményre figyelni kell: turisztikai idénymunkást csak kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet végző munkáltató, és kizárólag idényjellegű munkára foglalkoztathat.  

Fotó: Csapó Balázs

Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatásnak a jogszabályok szerint csak az idegenvezetői, a szálláshely-szolgáltatási, a tartós szálláshasználati szolgáltatási, a lovas szolgáltatói és az utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység minősül. A munka pedig akkor szezonális jellegű, ha a szolgáltatás természete miatt, a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik. 

A nyári szezonban például kizárólag büfét, vízibicikli-kölcsönzőt vagy fagylaltozót üzemeltetőknél a második feltétel, az idényjelleg egyértelműen teljesül, azonban a tevékenységhez kapcsolódó első kritérium nem. Ezért ők az Efo tv. alapján turisztikai idénymunkást nem vehetnek fel, a dolgozóikat alkalmi munkavállalóként vagy az általános szabályok szerinti, határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztathatják. 

Az egész évben üzemelő szállodáknál, ahol a tevékenységhez kapcsolódó kritérium egyértelműen teljesül, az idényjelleg az összes körülmény vizsgálata alapján dönthető el.  

A Borsod vármegyei revizorok 2025-ös ellenőrzéseik során 284 turisztikai idénymunkás esetében tárták fel, hogy alkalmi munkavállalóként lehettek volna csak foglalkoztathatók; 309 fővel kapcsolatban pedig azt állapították meg, hogy egyéb szabálytalanságok miatt kizárólag a munkaviszonyban alkalmazásuk lett volna lehetséges. A NAV ezúttal nem szankcionált, hanem felhívta a cégek figyelmét a hibák javítására. Az érintettek az adóhivatallal együttműködve az alkalmazottak bejelentését módosították, bevallásaikat önellenőrizték, és ennek eredményeként 17 086 430 forintot fizettek meg - írta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóközleményében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu