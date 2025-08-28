augusztus 28., csütörtök

Megújult sportudvar

59 perce

Végre az udvaron sportolhatnak, játszhatnak a gyerekek a győri Kossuth-iskolában - fotók

Új, csodálatos rekortán sportpálya és játszótér várja a gyerekeket a Győri Kossuth Lajos Általános Iskolában. Az eddig használhatatlan pálya rendkívüli összefogással készült el. Csütörtökön délelőtt együtt ünnpeltek az iskola pedagógusai a felújítást végző angyalokkal. Szép környzeteben, biztonságos körülények között sportolhatnak órán, játszhatnak a szünetekben gyerekek a megújult sportpálya révén.

Barki Andrea

Tavaly ünnepelte fennállásának 150 éves évfordulóját a Győri Kossuth Lajos Általános Iskola. A patinás épület nagy része már megújult, ám az udvara bizony siralmas volt. 2024-ben az iskola Győr-Újvárosi Gyerekekért Alapítványa pályázatot nyújtott be a Pro Filii Alapítványhoz. A pályázattal az iskola sportudvarának és játszóterének burkolatát szerették volna megújítani, egy jól használható sportpálya elkészítése volt a cél.

sportpálya
Fantasztikus összefogásnak köszönhetően megújult sportpálya várja a gyerekeket a győri Kossuth iskolában.
Fotó: Krizsán Csaba

Sportpálya a legkorszerűbb anyagokkal

Az iskolában nagyon örültek, amikor a pályázatuk pozitív elbírálásáról kaptak hírt, ám csupán a megpályázott összeg felét kapták meg vissza nem térítendő támogatásként. Az elnyert 5 millió forintból nem tudták volna terveiket megvalósítani. 

Rekortán sportpálya és játszótér várja a gyerekeket a Győri Kossuth Lajos Általános Iskolában

Fotók: Krizsán Csaba

– Azt azonban tudtuk, hogy nem vagyunk egyedül, mert a nemes cél, a jó szándék, a gyermekek jövője és biztonsága mindig, mindenkinek fontos, főleg ha hátrányos helyzetű gyermekeknek van szüksége a segítségre – mondta köszöntőjében Papp Gyöngyi, a Győri Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója, egyben a Győr-Újvárosi Gyerekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke a csütörtök délelőtti bensőséges pályaátadási ünnepségen.

sportpálya
Papp Gyöngyi igazgatónő hálásan köszönte a példás együttműködést.
Fotó: Krizsán Csaba

A segítség meg is érkezett, méghozzá példaértékű összefogással. 

  • Csitkovics Tibor, az AGROFEED Kft ügyvezető igazgatója évek óta kiemelt támogatója az iskola alapítványának. 
  • Segítségével sikerült a MAATT Mérnökiroda Kft-vel olyan megállapodást kötniük, amely lehetővé tette a pályázati cél megvalósulását. – Önkéntes munkájuk, lelkes közreműködésük szívet-melengető volt – mondta az igazgatónő.
  • A fenntartó, a Győri Tankerületi Központ is nyomon követte a felújítási munkálatokat,támogatásuknak köszönhetően került sor a kerítés lábazatának belső felújítására. 
  • Az eredeti pályázati elképzelésük, a sportudvar felújítása mellett az udvar másik felén lévő játszótér burkolatának cseréjére is szükség lett volna, amiről úgy tűnt, le kell mondaniuk. De csoda történt. A város neves cége, a GRABOPLAST Zrt. a játszótéri burkolatot térítésmentesen, felajánlásból biztosította az iskola részére, 
  • a MAATT Kft. munkatársai pedig társadalmi felajánlásban a teljes burkolatot lerakták.
sportpálya
A játszótér csodás összefogással valósult meg. 
Fotó: Krizsán Csaba

– Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen szinten is hozzájárult ahhoz, hogy most egy megújult, biztonságos és esztétikus környezetben kezdhetik tanulóink az új tanévet. Fontosnak tartom kiemelni azt a szívet melengető együttgondolkodást, azt a magasszintű társadalmi felelősségvállalást, mely példaként állhat mindenki számára. Úgy érzem a Pro Filii Alapítvány célja pályázatunk megvalósítása kapcsán, maradéktalanul megvalósulhatott: A Pro Filii Alapítvány célja olyan civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek támogatása, amelyek, és akik hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők – különös tekintettel a gyermekek – egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához – zárta gondolatait Papp Gyöngyi igazgatót, majd Csuka Attila ügyvezető mutatta be az elvégzett munkálatokat, Csonka Zsolt, az iskola testnevelő tanára pedig bemutatta, milyen lehetőségeket ad a tanulóknak az új sportudvar, ami azért is nagyon fontos, hiszen az iskola részese az Aktív Iskola programnak

sportpálya
A sportpálya elkészültét együtt ünnepelték az iskola pedagógusai és a felújítás közreműködői.
Fotó: Krizsán Csaba

A 150. jubileumi tanévét kezdte meg a győri Kossuth Lajos Általános Iskola. Ebből az alkalomból, hagyományteremtő szándékkal fakadtak dalra a Belvárosban az intézmény diákjai és azoknak az iskoláknak a tanulói, akik elfogadták a meghívásukat.

