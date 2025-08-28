Végre az udvaron sportolhatnak, játszhatnak a gyerekek a győri Kossuth-iskolában - fotók

Tavaly ünnepelte fennállásának 150 éves évfordulóját a Győri Kossuth Lajos Általános Iskola. A patinás épület nagy része már megújult, ám az udvara bizony siralmas volt. 2024-ben az iskola Győr-Újvárosi Gyerekekért Alapítványa pályázatot nyújtott be a Pro Filii Alapítványhoz. A pályázattal az iskola sportudvarának és játszóterének burkolatát szerették volna megújítani, egy jól használható sportpálya elkészítése volt a cél.

Fantasztikus összefogásnak köszönhetően megújult sportpálya várja a gyerekeket a győri Kossuth iskolában.

Fotó: Krizsán Csaba

Sportpálya a legkorszerűbb anyagokkal

Az iskolában nagyon örültek, amikor a pályázatuk pozitív elbírálásáról kaptak hírt, ám csupán a megpályázott összeg felét kapták meg vissza nem térítendő támogatásként. Az elnyert 5 millió forintból nem tudták volna terveiket megvalósítani.