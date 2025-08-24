augusztus 24., vasárnap

XXL galéria

35 perce

Fotókon mutatjuk, hogy halad a belvárosi Spar felújítása

Már június óta zárva tart a belvárosiakat kiszolgáló bolt Győrben. De senki ne aggódjon, nagyon jó ütemben halad a Spar felújítása.

Kisalföld.hu

Ahogy azt korábban megírtuk: az Arrabona Áruház földszintjén lévő Spar-üzlet június 15-től előreláthatólag szeptember 25-ig zárva tart. Viszont fellélegezhettek az ott lakók és arra járók, ugyanis átmenetileg megnyitott az épület előtt egy konténerbolt

senki ne aggódjon, nagyon jó ütemben halad a Spar felújítása.
Senki ne aggódjon, nagyon jó ütemben halad a Spar felújítása.
Fotó: Krizsán Csaba

Szépen újul a belvárosi Spar

Jelenleg éppen megfelelően körvonalazódik a bevásárlóutca új "arca", helyére került az új világítás, a kirakat üvegeit és bejárati ajtót lecserélték ennek egy része már helyén van. A járóburkolat is teljesen megújult, az üzletben helyet kap étterem is. Nem csak a belső tér de az Arrabona alsó szintjének külseje is új ruhát ölt.

Fotókon mutatjuk, hogy halad a belvárosi Spar felújítása

Fotók: Krizsán Csaba

 

 

