Fotókon mutatjuk, hogy halad a belvárosi Spar felújítása

Ahogy azt korábban megírtuk: az Arrabona Áruház földszintjén lévő Spar-üzlet június 15-től előreláthatólag szeptember 25-ig zárva tart. Viszont fellélegezhettek az ott lakók és arra járók, ugyanis átmenetileg megnyitott az épület előtt egy konténerbolt.

Senki ne aggódjon, nagyon jó ütemben halad a Spar felújítása.

Fotó: Krizsán Csaba

Szépen újul a belvárosi Spar

Jelenleg éppen megfelelően körvonalazódik a bevásárlóutca új "arca", helyére került az új világítás, a kirakat üvegeit és bejárati ajtót lecserélték ennek egy része már helyén van. A járóburkolat is teljesen megújult, az üzletben helyet kap étterem is. Nem csak a belső tér de az Arrabona alsó szintjének külseje is új ruhát ölt.