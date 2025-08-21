Véget ért egy korszak, bezárt a csornaiak kedvenc boltja, egyelőre nem tudni, mi lesz a helyén

Csornán régóta beszéltek róla, hogy bezár a Mártírok téri Spar üzlet. A szóbeszéd most igaznak bizonyult, a bolt tényleg bezárt. A helyiek úgy hívták, "kisspár", mivel az Erzsébet királyné utcai üzlet a "nagy". Korábban Plus működött a helyén. A bejáratnál a kiírás hirdeti, hogy végleg bezárt.

Évtizedeken át élelmiszerbolt működött a helyiségben, a Spar most bezárt.

Bezár a csornai Spar

A csornai Mártírok téri Spar jó helyen volt, hiszen a közelben van a buszmegálló, így a vidékről érkezők is szívesen vásároltak ott. A diákok az iskolakezdés előtt a téren gyülekeztek, nyilván közülük is sokan bementek venni ezt-azt.

Amikor a nagy Spar felújítása elkezdődött, már akkor emlegették a jól értesültek, hogy az átadása után a Mártírok térire nem lesz szükség, két üzletet nem tart fent a vállalkozás. Így lett! Egy korszak ezzel lezárult, hiszen évtizedeken át élelmiszerbolt működött a helyiségben, a Rábaközi Áruház földszintjén. Hogy a helyén mi lesz, egyelőre nem tudni.