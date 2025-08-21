augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

20°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üresen áll a bolt

2 órája

Véget ért egy korszak, bezárt a csornaiak kedvenc boltja, egyelőre nem tudni, mi lesz a helyén

Címkék#Mártírok téri#élelmiszer bolt#Spar#Csorna#bolt#bezárt

Bezárt a csornai Spar-üzlet, a csornaiak és a városba érkező vidékiek egyik kedvenc élelmiszer boltja. A Spar közel volt a buszmegállóhoz, a városközpontban szívesen vásároltak az emberek. Mi lesz a helyén, egyelőre nem tudni.

Kisalföld.hu

Csornán régóta beszéltek róla, hogy bezár a Mártírok téri Spar üzlet. A szóbeszéd most igaznak bizonyult, a bolt tényleg bezárt. A helyiek úgy hívták, "kisspár", mivel az Erzsébet királyné utcai üzlet a "nagy". Korábban Plus működött a helyén. A bejáratnál a kiírás hirdeti, hogy végleg bezárt. 

Bezárt a csornai Spar üzlet a Mártírok terén.
Évtizedeken át élelmiszerbolt működött a helyiségben, a Spar most bezárt.

Bezár a csornai Spar

A csornai Mártírok téri Spar jó helyen volt, hiszen a közelben van a buszmegálló, így a vidékről érkezők is szívesen vásároltak ott. A diákok az iskolakezdés előtt a téren gyülekeztek, nyilván közülük is sokan bementek venni ezt-azt.

Amikor a nagy Spar felújítása elkezdődött, már akkor emlegették a jól értesültek, hogy az átadása után a Mártírok térire nem lesz szükség, két üzletet nem tart fent a vállalkozás. Így lett! Egy korszak ezzel lezárult, hiszen évtizedeken át élelmiszerbolt működött a helyiségben, a Rábaközi Áruház földszintjén. Hogy a helyén mi lesz, egyelőre nem tudni.

Évtizedeken át működött élelmiszer bolt az áruház földszintjén.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu