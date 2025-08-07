augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

21°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fesztivál

1 órája

Háromnapos zenei kavalkád, teljes a Soproni Sörnapok fellépőinek listája, mutatjuk

Címkék#Soproni Sörnapok#Sopron#fesztivál

Az augusztus 15. és 17. között megrendezendő Soproni Sörnapok programsorozat várhatóan idén is a város egyik legkedveltebb nyári eseménye lesz a történelmi Fő téren. Koncertek és programok várják az érdeklődőket a Mária-szobornál és a Romkertben is.

Kisalföld.hu

A háromnapos fesztivál pénteken a Crazy Daisy Jug Band koncertjével kezdődik 18:30-kor, majd 20.30-tól a lendületes Firkin punkzenekar húzza fel a hangulatot. Az est záróakkordjaként 22.30-kor Lotfi Begi gondoskodik a fergeteges buliról. Szombaton 18.30-tól a fiatalos energiát képviselő Nemazalány x Sofi páros lép színpadra, őket 20 órakor a rockos hangzásvilágú Anna and the Barbies követi. A napot a legendás Ganxsta Zolee és a Kartel zárja egy ütős koncerttel 22 órától.  A vasárnapi program már 17.30-kor kezdetét veszi, elsőként a helyi zenészekből álló formáció, a Wonder Models lép fel. Őket 19 órakor Nagy Bogi követi, a záróeseményt pedig a retró kedvelői élvezhetik, hiszen a legendás Első Emelet koncertje koronázza meg az idei Sörnapokat. A rendezvény minden nap változatos zenei kínálattal, nyári hangulattal és természetesen kiváló sörökkel várja a soproniakat és az idelátogatókat.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu