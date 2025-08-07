Háromnapos zenei kavalkád, teljes a Soproni Sörnapok fellépőinek listája, mutatjuk

A háromnapos fesztivál pénteken a Crazy Daisy Jug Band koncertjével kezdődik 18:30-kor, majd 20.30-tól a lendületes Firkin punkzenekar húzza fel a hangulatot. Az est záróakkordjaként 22.30-kor Lotfi Begi gondoskodik a fergeteges buliról. Szombaton 18.30-tól a fiatalos energiát képviselő Nemazalány x Sofi páros lép színpadra, őket 20 órakor a rockos hangzásvilágú Anna and the Barbies követi. A napot a legendás Ganxsta Zolee és a Kartel zárja egy ütős koncerttel 22 órától. A vasárnapi program már 17.30-kor kezdetét veszi, elsőként a helyi zenészekből álló formáció, a Wonder Models lép fel. Őket 19 órakor Nagy Bogi követi, a záróeseményt pedig a retró kedvelői élvezhetik, hiszen a legendás Első Emelet koncertje koronázza meg az idei Sörnapokat. A rendezvény minden nap változatos zenei kínálattal, nyári hangulattal és természetesen kiváló sörökkel várja a soproniakat és az idelátogatókat.