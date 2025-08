Augusztusban újra pezseg Sopron, íme az első fellépők

Idén augusztus 15. és 17. között ismét megrendezik a Soproni Sörnapokat, amely ezúttal is a belváros szívében várja a látogatókat egy igazán ízes és hangulatos hétvégére. A rendezvény három napja során a könnyűzene szerelmesei és a sörrajongók egyaránt megtalálják számításaikat.

Tavaly a SopronFest keretében rendezték a sörnapokat, ami nagyon jó hangulatban telt Fotó: Kisalföld archív

Néhány napra a sör fővárosává válik Sopron

A programkínálatban különleges sörfajták, gasztronómiai ínyencségek és tematikus „Sörfővárosi” túrák szerepelnek, amelyek a fesztivált jóval többé teszik egy hagyományos sörfesztiválnál. Ez egy igazi közösségi élmény, ahol a finom italok és a kiváló hangulat együtt garantálják az emlékezetes kikapcsolódást. A szervezők már az első fellépőket is bejelentették, és a program már most ígéretesnek tűnik: augusztus 15-én a nyitóestét egy vérpezsdítő, kelta-ír punk-rock koncert indítja be, a nemzetközileg is elismert Firkin zenekar lép színpadra a Fő téren este fél 9-től. Őket követi Lotfi Begi, az ország egyik legismertebb és legkedveltebb DJ-je, aki tovább fokozza az éjszaka ritmusait a történelmi belvárosban 22.30-tól kifulladásig.