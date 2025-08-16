augusztus 16., szombat

Nyári parti

1 órája

Sör, bor és zene: elstartolt a Soproni Sörnapok a Tűztorony szomszédságában - fotók

Sopron ismét megtelt ízekkel, illatokkal és ritmusokkal: kezdetét vette a városban a Soproni Sörnapok, ahol egész hétvégén minden a sörök, a jófajta borok és a gasztronómiai élmények körül forog, miközben a belváros szívében több helyszínen is várják a látogatókat.

Varga Henrietta

Az idei forgatag három különböző ponton kínál programokat: a Mária-szobornál kialakított sörtér, a történelmi Romkert hangulatos udvara, valamint a Fő tér szolgálnak a rendezvény fő helyszíneiül. A látogatók kedvük szerint válogathatnak a kézműves sörök és nemes borok kínálatából, miközben a Fő tér színpadán egymást váltják a fellépők.

sör
Sörnapok és a Frinkin. Fotó: Rombai Peter

Sörnapok a város szívében

A nyitónap péntek este igazi lendülettel indult: Frinkin pörgette fel a hangulatot, majd Lotfi Begi gondoskodott a fergeteges zárásról. A szombat sem ígér kevesebbet – a forró nyári estéhez Anna and the Barbies energikus koncertje, valamint Ganxta Zolee jellegzetes stílusa adja majd a kíséretet.

A Soproni Sörnapok idén is azt ígéri, amiért évek óta rajonganak a látogatók: jó társaság, különleges italok, ínycsiklandó falatok és felejthetetlen élmények a hűség városának varázslatos környezetében.

Tekintse meg a rendezvényről készült galériánkat is!

Sör, bor és zene: elstartolt a Soproni Sörnapok

Fotók: Divósné Varga Henrietta

 

