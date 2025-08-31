Titkok a sopronkőhidai börtön falai mögül a '80-as évekből: retró fotók a rácsok mögül

A sopronkőhidai börtön a 80-as években egy külön világ volt, amelyet szigor, félelem és titkok szőtte át. A szocialista Magyarország légköre a falakon belül is érezhető volt: rabok százai éltek elszigetelve, miközben minden lépésüket figyelték. A rideg folyosókon végigcsörgő kulcscsomók, a nyikorgó vaságyak és a füstszagú közös helyiségek mind a monoton, lassan vánszorgó napok részei voltak. Aki ide bekerült, az hamar megtapasztalta, hogy a szabadság gondolatát is elnyomja a fegyelem és az állandó ellenőrzés árnyéka.

A sopronkőhidai börtön a 80-as években

Forrás: Fortepan/Urbán Tamás

A falak mögött mindig akadtak történetek, amelyek soha nem kerültek az újságok címlapjára. Egy rab szökést tervezett, más tiltott tárgyakat próbált bejuttatni – volt, hogy cigaretta, máskor egy apró kés csempésződött be. A 80-as években a börtönőröknek állandó készültségben kellett élniük, hiszen egy-egy váratlan pillanat bármikor felforgathatta a rendet.

Előzmények és korabeli visszhang

A kíváncsi szemek elől sok minden rejtve maradt, de néha a nyilvánosság is bepillanthatott a falak közé. Erről tanúskodik például a börtönlátogatás Sopronkőhidán, ahol máig megdöbbenti a látogatókat a zárt világ hangulata.

A hírhedt szökési kísérlet A Sopronkőhidai börtön a 80-as években szinte bevehetetlen erődnek számított. A szóbeszéd szerint azonban egyszer egy rab hónapokon át készült arra, hogy megszökjön: a műhelyben dolgozva apránként szerszámokat szerzett, és a cellája falában kezdett bontani egy titkos járatot. A tervet állítólag majdnem siker koronázta – már csak néhány tégla választotta el a külvilágtól –, amikor egy figyelmes őr felfedezte a gyanús zajokat. A szökési kísérlet így sosem vált valóra, de a történetet évtizedeken át suttogták a rabok és az őrök között is. A legenda szerint a cella falát azóta is sokan megmutatják a látogatóknak, mondván: „itt próbált megszökni valaki, aki sosem jutott ki”.

Mindennapok és feszültségek

A rabok nemcsak dolgoztak, hanem állandóan küzdöttek az unalommal és a feszültséggel. Egyesek a munkaterápiát menekülésnek élték meg, mások a fegyelem miatt érezték elviselhetetlennek az életet. Fogvatartottak vallomásai mesélnek arról, hogyan próbálták túlélni a hosszú éveket: volt, aki naplóírással, más apró rajzok készítésével tartotta meg józan eszét.