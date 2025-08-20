augusztus 20., szerda

Díjazottak

Soproniak az állami kitüntetettek között – elismerések augusztus 20-án

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan idén is átadták az állami kitüntetéseket, melyekkel a közélet, a tudomány, a kultúra és a mindennapi munka kiemelkedő alakjait ismerték el. A díjazottak között több soproni is szerepel, akik munkájukkal hosszú évek óta szolgálják a várost és közösségüket.

Varga Henrietta

Varga János „Boxos”, a soproni Ürmös Tánckör, a Zalai Táncegyüttes és a Maros Művészegyüttes egykori művészeti vezetője, koreográfusa, a helyi néptáncos élet meghatározó alakja, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.

Dr. Amberger Erzsébet, nyugalmazott tisztifőorvos, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány Országos Gyalogló Idősek Klubhálózata Soproni Idősek Gyalogló Klubjának vezetője, valamint Dr. Kocsis Zoltán, karnagy, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének korábbi elnöke, a debreceni Kodály Kórus vezetője és a soproni Kórus Spontánusz karvezetője, Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat elismerést kaptak.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozatát vehette át Csanády Etele Sándor, okleveles faipari mérnök, a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karának egyetemi tanára, aki oktatói és kutatói munkájával emelte az intézmény szakmai színvonalát.

A kitüntetettek sorában volt Ősze Józsefné is, aki nyugdíjas takarítónőként, a Fertő-Hanság Nemzeti Park egykori munkatársaként a Bronz Életfa Plakett kitüntetést vehette át.

Az elismerések a személyes teljesítmények mellett, a közösségért végzett áldozatos munkát is jelképezik. Sopron számára külön büszkeség, hogy idén is számos helyi személyiség részesült magas rangú állami kitüntetésben, példát mutatva a város jelenének és jövőjének egyaránt.

 

