102 éve született dr. Gábor Aurél: így változtatta meg a sürgősségi ellátást a soproni zseni

1923. augusztus 10-én született dr. Gábor Aurél belgyógyász a modern oxyológia egyik legmeghatározóbb alakja. A soproni zseni által bevezetett „oxyologia” kifejezés, mely először 1963-ban jelent meg nyomtatásban az OMSZ tudományos oktatóanyagában nemcsak nyelvileg, de szemléletében is új alapokra helyezte a sürgősségi ellátást: hirtelen fellépő, súlyos és időfaktor szempontjából kritikus állapotok ellátását jelölte ki saját tudományterületként –írja megemlékezésében az Országos Mentőszolgálat.

Soproni zseni - Dr. Gábor Aurél belgyógyász a modern oxyológia egyik legmeghatározóbb alakja.

Fotó: Szalay Károly / Forrás: MW achívum

Soproni zseni az orvostudományok kandidátusa

Mint az az Országos Mentőszolgálat facebook posztjában olvasható: dr. Gábor Aurél nemcsak szaktudása, de embersége, szerénysége és elkötelezettsége miatt is példaként áll előttünk.

Emlékét tisztelettel és hálával őrzi a Mentőszolgálat bajtársi közössége

- írják.

Dr. Gábor Aurél soproni születésű, Gábor János és Gálfi Mária fia. 1948-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi oklevelet, szakképesítését pedig 1948–51-ben a budapesti Koltói Anna Kórház belgyógyászati osztályán (később III. sz. Belgyógyászati Klinika) kapta meg. 1951–55-ben Dunaújváros kórházában és rendelőintézetében dolgozott, 1954-től mentőorvosként is. A dunaújvárosi rendelőintézet falát díszítő reliefen róla mintázták az orvos modelljét. 1955 és 1976 között Budapesten az Országos Mentőszolgálatnál dolgozott: 1956–1968 között a Mentőkórház belosztályán és a rohamkocsin, 1968-tól 1976-ig tudományos főmunkatársként az Országos Mentőszolgálat Főigazgatóságán. Számos külföldi tanulmányúton vett részt. 1976-ban egy pozsonyi kongresszusról való visszatérés közben autóbaleset áldozata lett –írja a Wikipedia.

Ahogy olvasható: az ő nevéhez fűződik a sürgősségi betegellátás hazai tudományos megalapozása, az oxiológia fogalmának megalkotása és annak sürgősségi orvostanként való értelmezése. Ő volt az első, aki Magyarországon foglalkozott az időmenedzsmenttel és a progresszív betegellátással. Továbbképzéseken, majd az egyetemeken is oktatta ezeket a fogalmakat. Részt vett annak képzési és továbbképzési rendszernek a kidolgozásában, amely azt célozta, hogy az akkoriban is jellemző orvoshiány enyhítésére, a mentőszolgálatnál dolgozó középkáderekből (mentőápolókból) orvossegédeket (a mai mentőtisztek elődjét) képezzenek.