Tegnap, 16:00
102 éve született dr. Gábor Aurél: így változtatta meg a sürgősségi ellátást a soproni zseni
Dr. Gábor Aurél belgyógyász, az orvostudományok kandidátusa, a magyar mentésügy és a modern oxyológia egyik legmeghatározóbb alakja 102 éve, 1923. augusztus 10-én született. A soproni zseniről, a Hűség városában született dr. Gábor Aurélról az Országos Mentőszolgálat is megemlékezett vasárnap.
1923. augusztus 10-én született dr. Gábor Aurél belgyógyász a modern oxyológia egyik legmeghatározóbb alakja. A soproni zseni által bevezetett „oxyologia” kifejezés, mely először 1963-ban jelent meg nyomtatásban az OMSZ tudományos oktatóanyagában nemcsak nyelvileg, de szemléletében is új alapokra helyezte a sürgősségi ellátást: hirtelen fellépő, súlyos és időfaktor szempontjából kritikus állapotok ellátását jelölte ki saját tudományterületként –írja megemlékezésében az Országos Mentőszolgálat.
Soproni zseni az orvostudományok kandidátusa
Mint az az Országos Mentőszolgálat facebook posztjában olvasható: dr. Gábor Aurél nemcsak szaktudása, de embersége, szerénysége és elkötelezettsége miatt is példaként áll előttünk.
Emlékét tisztelettel és hálával őrzi a Mentőszolgálat bajtársi közössége
- írják.
Dr. Gábor Aurél soproni születésű, Gábor János és Gálfi Mária fia. 1948-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi oklevelet, szakképesítését pedig 1948–51-ben a budapesti Koltói Anna Kórház belgyógyászati osztályán (később III. sz. Belgyógyászati Klinika) kapta meg. 1951–55-ben Dunaújváros kórházában és rendelőintézetében dolgozott, 1954-től mentőorvosként is. A dunaújvárosi rendelőintézet falát díszítő reliefen róla mintázták az orvos modelljét. 1955 és 1976 között Budapesten az Országos Mentőszolgálatnál dolgozott: 1956–1968 között a Mentőkórház belosztályán és a rohamkocsin, 1968-tól 1976-ig tudományos főmunkatársként az Országos Mentőszolgálat Főigazgatóságán. Számos külföldi tanulmányúton vett részt. 1976-ban egy pozsonyi kongresszusról való visszatérés közben autóbaleset áldozata lett –írja a Wikipedia.
Ahogy olvasható: az ő nevéhez fűződik a sürgősségi betegellátás hazai tudományos megalapozása, az oxiológia fogalmának megalkotása és annak sürgősségi orvostanként való értelmezése. Ő volt az első, aki Magyarországon foglalkozott az időmenedzsmenttel és a progresszív betegellátással. Továbbképzéseken, majd az egyetemeken is oktatta ezeket a fogalmakat. Részt vett annak képzési és továbbképzési rendszernek a kidolgozásában, amely azt célozta, hogy az akkoriban is jellemző orvoshiány enyhítésére, a mentőszolgálatnál dolgozó középkáderekből (mentőápolókból) orvossegédeket (a mai mentőtisztek elődjét) képezzenek.