Soproni sportolók a Nemzetközi Diákjátékokon

A rangos nemzetközi esemény számos sportágban kínál megmérettetési lehetőséget a fiatal tehetségek számára, Sopron képviseletében idén is a SMAFC sportolói vannak jelen. Az atléták számára már néhány napja megkezdődtek a versenyek, például a strandröplabda-csapat tagjai már pályára is léptek, nem is akárhogyan. A soproni strandröplabdások remek teljesítménnyel diadalmaskodtak szlovén ellenfelükkel szemben, ezzel sikeresen indították a magyar küldöttség szereplését. A Diákjátékok izgalmas napokat ígérnek, és a soproni fiatalok elszántsága, valamint eddigi teljesítménye bizakodásra ad okot. Városunk büszke lehet ifjú sportolóira, akik tehetségükkel és küzdeni akarásukkal méltóképpen képviselik Sopront a nemzetközi színtéren - olvasható a SMAFC 1860 Soproni Egyetem közösségi oldalán.

Soproni iskolások a Nemzetközi Diákjátékokon Fotó: SMAFC 1860 Soproni Egyetem