augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

27°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fesztivál

1 órája

Nyáron rendezik meg a SopronFestet jövőre, mutatjuk, hogy mikor

Címkék#SopronFest#Sopron#nyár#fesztivál

Jövőre júliusban várja a fesztiválozókat a SopronFest.

Kisalföld.hu
Nyáron rendezik meg a SopronFestet jövőre, mutatjuk, hogy mikor

2023-ban indult útjára Sopron új fesztiválja, amely az eddigi években nagy sikerrel és ünnepi hangulattal töltötte meg az egész várost. A SopronFest időpontja eddig Pünkösdhöz, a “mozgó ünnephez” igazodott. Most azonban a szervezők a város vezetésével közösen arra jutottak, hogy jövőre nyáron rendezik meg az eseményt. 

SopronFest
2026-ban július 2. és 4. között várják Sopronba a fesztiválozó közönséget a SopronFest-re 

SopronFest nyáron

- 2026-ban július 2-án indul a SopronFest, azonban a bemelegítő napokkal, kiállításokkal, podcastekkel, gasztronómiai programokkal ismét már az ezt megelőző napokra is készülünk. A célunk továbbra is az, hogy a soproni partnereinkkel, vendéglátókkal és szolgáltatókkal közösen olyan minőségi programkínálatot hozzunk létre, amely a helyieket és a régiót is megszólítja, a hozzánk látogató turistáknak pedig megmutatja a város ismert és rejtett kincseit. Ugyanakkor “fenntartható méretű”, emberi léptékű fesztivál szervezése a hosszútávú célunk - mondta el Lobenwein Norbert, a SopronFest egyik alapítója.

Az idei SopronFest várakozáson felüli sikerrel zajlott: több tucat kiállítással, gasztronómiai programmal, podcastekkel, koncertekkel és több tízezer látogatóval. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu