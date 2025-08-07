Nyáron rendezik meg a SopronFestet jövőre, mutatjuk, hogy mikor

2023-ban indult útjára Sopron új fesztiválja, amely az eddigi években nagy sikerrel és ünnepi hangulattal töltötte meg az egész várost. A SopronFest időpontja eddig Pünkösdhöz, a “mozgó ünnephez” igazodott. Most azonban a szervezők a város vezetésével közösen arra jutottak, hogy jövőre nyáron rendezik meg az eseményt.

2026-ban július 2. és 4. között várják Sopronba a fesztiválozó közönséget a SopronFest-re

SopronFest nyáron

- 2026-ban július 2-án indul a SopronFest, azonban a bemelegítő napokkal, kiállításokkal, podcastekkel, gasztronómiai programokkal ismét már az ezt megelőző napokra is készülünk. A célunk továbbra is az, hogy a soproni partnereinkkel, vendéglátókkal és szolgáltatókkal közösen olyan minőségi programkínálatot hozzunk létre, amely a helyieket és a régiót is megszólítja, a hozzánk látogató turistáknak pedig megmutatja a város ismert és rejtett kincseit. Ugyanakkor “fenntartható méretű”, emberi léptékű fesztivál szervezése a hosszútávú célunk - mondta el Lobenwein Norbert, a SopronFest egyik alapítója.

Az idei SopronFest várakozáson felüli sikerrel zajlott: több tucat kiállítással, gasztronómiai programmal, podcastekkel, koncertekkel és több tízezer látogatóval.