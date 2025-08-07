Gyermekben, anyában is életre szóló nyomokat hagy az anyatej - képgaléria, videó

A zenés, táncos meglepetést a védőnők előadásában láthatták a résztvevők, ők tanulták be és adták elő a koreográfiát, ezzel is kifejezve elkötelezettségüket, szeretetüket és a közösség iránti tiszteletüket.

Flashmobbal készültek a lelkes védőnők. Fotó: Rombai Peter



Molnár Ságodi Boglárka védőnő lapunknak elmondta: az elmúlt évek során érezhetően nőtt a szoptatási kedv, egyre többen választják ezt a táplálási módot hosszú távon is – sokan akár egy éven túl is.

- Érdemes már a várandósság időszakában tájékozódni a szoptatásról, ugyanakkor a valódi kihívások és szépségek csak a szülés után mutatkoznak meg igazán. Ez egy tanulási folyamat, nemcsak a kisbaba, hanem az anya számára is. Rendkívül fontos, hogy már az első órákban megtörténjen az első mellre tétel, és örömmel mondhatom, hogy városunkban ez szinte kivétel nélkül megvalósul – hangsúlyozta a szakember.

- A kismamák környezetének, különösen a családtagok bátorító hozzáállásának nagy szerepe van abban, hogy az anya pozitív élményként élje meg a szoptatás időszakát. A családlátogatások során mi is igyekszünk megerősíteni a frissen szülő nőket abban, hogy képesek helytállni, és nincsenek egyedül - tette hozzá.

Az Anyatejes táplálás világnapja Sopronban a rendezvényen túl meghívás egy olyan közösségbe, ahol az anyaság nehézségeiről éppúgy lehet beszélni, mint annak örömeiről, Egy hely, ahol a tapasztalatok átadásával és a szakmai támogatással valódi kapcsolódás jöhet létre.

Az idei jubileumi rendezvény meghitt hangulata és kreatív programjai ismét bebizonyították, a gondoskodás kultúrája Sopronban élő és fejlődő valóság. Az esemény nemcsak a szoptatás fizikai előnyeit hirdette, hanem annak lelki és kapcsolati dimenzióját is. Azt a különleges kötődést, amely az anya és gyermeke között kialakul, és amely egész életre szóló nyomot hagy mindkettőjük szívében.

