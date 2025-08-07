33 perce
Gyermekben, anyában is életre szóló nyomokat hagy az anyatej - képgaléria, videó
Augusztus minden évben különleges időszak világszerte: ekkor irányul a figyelem az anyatejes táplálás jelentőségére, az élet első szakaszának egyik legfontosabb, természetes táplálkozási módjára. Sopronban a 15. alkalommal megtartott eseményen a figyelemfelhívás különleges módját választották a védőnők: látványos flashmobbal készültek.
Sopron idén tizenötödik alkalommal csatlakozott a nemzetközi mozgalomhoz, amelyet helyi szinten a lelkiismeretes és elhivatott védőnők szerveznek. A rendezvény minden évben gazdagodik, nemcsak programokban, hanem lélekben is. Egyre színesebb, közösségformáló eseményekkel várják a kisgyermekes családokat, ahol az édesanyák kötetlen beszélgetéseken oszthatják meg egymással tapasztalataikat. Kérdezhetnek, és szükség esetén személyes támogatást is kaphatnak a szakemberektől.
Sopronban az anyatejes táplálásért táncoltak
Az idei rendezvény egyik fénypontja egy váratlan, vidám flashmob volt, amely mosolyt csalt mindenki arcára.
A zenés, táncos meglepetést a védőnők előadásában láthatták a résztvevők, ők tanulták be és adták elő a koreográfiát, ezzel is kifejezve elkötelezettségüket, szeretetüket és a közösség iránti tiszteletüket.
Molnár Ságodi Boglárka védőnő lapunknak elmondta: az elmúlt évek során érezhetően nőtt a szoptatási kedv, egyre többen választják ezt a táplálási módot hosszú távon is – sokan akár egy éven túl is.
- Érdemes már a várandósság időszakában tájékozódni a szoptatásról, ugyanakkor a valódi kihívások és szépségek csak a szülés után mutatkoznak meg igazán. Ez egy tanulási folyamat, nemcsak a kisbaba, hanem az anya számára is. Rendkívül fontos, hogy már az első órákban megtörténjen az első mellre tétel, és örömmel mondhatom, hogy városunkban ez szinte kivétel nélkül megvalósul – hangsúlyozta a szakember.
- A kismamák környezetének, különösen a családtagok bátorító hozzáállásának nagy szerepe van abban, hogy az anya pozitív élményként élje meg a szoptatás időszakát. A családlátogatások során mi is igyekszünk megerősíteni a frissen szülő nőket abban, hogy képesek helytállni, és nincsenek egyedül - tette hozzá.
Az Anyatejes táplálás világnapja Sopronban a rendezvényen túl meghívás egy olyan közösségbe, ahol az anyaság nehézségeiről éppúgy lehet beszélni, mint annak örömeiről, Egy hely, ahol a tapasztalatok átadásával és a szakmai támogatással valódi kapcsolódás jöhet létre.
Az idei jubileumi rendezvény meghitt hangulata és kreatív programjai ismét bebizonyították, a gondoskodás kultúrája Sopronban élő és fejlődő valóság. Az esemény nemcsak a szoptatás fizikai előnyeit hirdette, hanem annak lelki és kapcsolati dimenzióját is. Azt a különleges kötődést, amely az anya és gyermeke között kialakul, és amely egész életre szóló nyomot hagy mindkettőjük szívében.