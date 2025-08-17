Torlódás
48 perce
Sok a kocsi az M1-esen a határ irányába
Fotó: Molcsányi Máté
Az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon az Útinform tájékoztatása szerint:
- Biatorbágy és Bicske között lassulásra kell készülni,
- valamint távolabb, Tata után 4-5 km-es torlódás tapasztalható továbbra is az erős forgalom miatt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre