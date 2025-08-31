Premontrei gazdatiszt síremlékét rejtette a sűrű növényzet, már a leszármazottak is tudják

Köninger Kálmán és feleségének, Magyar Jankának sírját tették rendbe a közelmúltban Szalay Balázs helytörténeti kutató és a Köninger házaspár leszármazottai a csornai Őrangyal-temetőben. A síremléket sűrű bozót rejtette el sokáig, így a helyiek sem tudták, ki nyugszik a gránitoszloppal jelölt sírban. Köninger Kálmán a premontrei uradalom gazdatisztje volt. Szalay Balázs az önkormányzat kérésére járt utána Köningerék történetének.

Ilyen volt és ilyen lett. Köninger Kálmán és felesége síremlékét kibontották a sűrű növényzetből. Fotók: Szalay Balázs

Köninger Kálmán síremléke

A helytörténészt korábban felkérte a városháza, hogy Csorna temetőiben a felszámolásra váró sírokat véleményezze és jelezze, van-e köztük olyan, melyet érdemesnek tart a megőrzésre várostörténeti szempontból. Köninger Kálmán sírját javasolta a kutató megőrzésre. Az Őrangyal-temetőben található sírt sűrű növényzet borította, de a kerítésből és a fekete gránitoszlop tetejéből gyanította Szalay Balázs, hogy egykor nevezetes személy nyughelye lehet. Megbontották a növényzetet és olvashatóvá vált a név: Köninger Kálmán. A helytörténész kiderítette, hogy az 1911-ben elhunyt Köninger Kálmán huszonöt éven át volt a premontrei uradalom gazdatisztje. Keresés közben sikerült megtalálnia a rokonságot is, akikkel közösen tisztították meg az egykori neves polgár sírhelyét.