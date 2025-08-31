1 órája
Premontrei gazdatiszt síremlékét rejtette a sűrű növényzet, már a leszármazottak is tudják
A csornai Őrangyal-temetőben alussza örök álmát Köninger Kálmán, a premontrei apátság egykori gazdatisztje. Ezt a közelmúltig azonban a sírkertbe gyakran járók sem tudták, hiszen Köninger Kálmán és neje síremlékét sűrű bozót fedte. A család, a leszármazottak is megtudták, hol nyugszik ősük.
Köninger Kálmán és feleségének, Magyar Jankának sírját tették rendbe a közelmúltban Szalay Balázs helytörténeti kutató és a Köninger házaspár leszármazottai a csornai Őrangyal-temetőben. A síremléket sűrű bozót rejtette el sokáig, így a helyiek sem tudták, ki nyugszik a gránitoszloppal jelölt sírban. Köninger Kálmán a premontrei uradalom gazdatisztje volt. Szalay Balázs az önkormányzat kérésére járt utána Köningerék történetének.
Köninger Kálmán síremléke
A helytörténészt korábban felkérte a városháza, hogy Csorna temetőiben a felszámolásra váró sírokat véleményezze és jelezze, van-e köztük olyan, melyet érdemesnek tart a megőrzésre várostörténeti szempontból. Köninger Kálmán sírját javasolta a kutató megőrzésre. Az Őrangyal-temetőben található sírt sűrű növényzet borította, de a kerítésből és a fekete gránitoszlop tetejéből gyanította Szalay Balázs, hogy egykor nevezetes személy nyughelye lehet. Megbontották a növényzetet és olvashatóvá vált a név: Köninger Kálmán. A helytörténész kiderítette, hogy az 1911-ben elhunyt Köninger Kálmán huszonöt éven át volt a premontrei uradalom gazdatisztje. Keresés közben sikerült megtalálnia a rokonságot is, akikkel közösen tisztították meg az egykori neves polgár sírhelyét.
Az elvadult tuja eltávolítása után vált olvashatóvá a házastárs neve is: Köninger Kálmánné született. Magyar Janka. Az asszony Osliból származott, édesapja, Magyar Pál az 1850-es években bíró volt a községben. Mivel osli szála van a családtörténetnek, besegített a kutatásba Varga József helytörténész is. Kiderült, hogy még napjainkban is szinte változatlan formában áll az a ház a Kálvária utcában, melyben a Köninger-Magyar család lakott Osliban. Jáky Ferenc osli plébános feljegyzéseiből tudható, hogy Janka asszony támogatta a templom díszítését, míg férje kivette a részét az 1887. augusztus 9-i nagy tűzvész megfékezéséből.
Köningerné több mint húsz évet élt özvegyen. Amikor 1932 első napjaiban Győrben elhunyt, hat gyermeke, tizennyolc unokája és három dédunokája gyászolta. Érdekesség, hogy Miklós fiúk, aki Győrben lett doktor, az első világháború idején a 76. gyalogezred orvosaként több rábaközi katona életét mentette meg. Vezetéknevét Kőre magyarosította, Antal nevű fia már ezen a néven lett híres bélyeggyűjtő. A család megváltotta a sírhelyet, így a gazdatiszt síremléke megmaradt.