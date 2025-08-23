1 órája
Közösségi összefogásból újult meg az egyházasfalui általános iskola
Egyházasfalu szombaton különleges ünnepre gyűlt össze: a Simonyi Károly Általános Iskola tanévnyitóját idén egy nagyszabású átadóünnepség tette emlékezetessé. Az intézmény épülete teljes külső felújításon esett át, amely Charles Simonyi, a világhírű fizikus, Simonyi Károly fia nagylelkű adományának köszönhetően valósulhatott meg.
Az iskola bejáratánál két emlék fogadja a diákokat és a látogatókat: Simonyi Károly szobra, valamint a család emlékére állított kopjafa, amelynek szimbólumai a tudás, az élet és a példamutatás örök értékeire emlékeztetnek.
Megújult a Simonyi Károly iskola
Derdák Gábor polgármester szavaival élve: A jövő ajtaját tárjuk ki a gyermekek előtt. A megújult intézmény nem csupán falakat és tantermeket jelent, hanem lehetőséget, biztatást és példát a jövő generációinak.
- Simonyi Károly története mindannyiunk számára üzenetet hordoz: egy egyszerű falusi családból indulva, szorgalommal és tehetséggel a tudományos élet csúcsára lehet jutni. Az ő életútja mutatja meg, hogy a gyökerekből táplálkozva, kitartással és hittel bármeddig el lehet jutni, akár a csillagokig - mondta a településvezető köszöntő beszédében.
- Az édesapa nyomdokain haladva fia, Charles Simonyi világszerte ismert névvé vált. Nemcsak a Microsoftnál végzett munkája révén, hanem azzal is, hogy kétszer is eljutott a világűrbe, egyedüli magyarként. Mindkettőjük élete példa arra, hogy egy kistelepülésről indulva is lehet olyan nyomot hagyni a világban, amely generációkat inspirál - tette hozzá.
A polgármester büszkeséggel és hálával beszélt arról az összefogásról, amely lehetővé tette az iskola felújítását.
A Simonyi család nagylelkű, 200 ezer dolláros (mintegy 80 millió forintos) adománya nélkül a tetőcsere, a szigetelés és a megújult külső nem valósulhatott volna meg. De ugyanilyen fontos szerepet játszottak a helyi vállalkozók, a pedagógusok, a szülők és a tankerület is, akik közös munkával, önzetlen segítségnyújtással valóra váltották közösségünk álmát.
Németh Ádám, a vármegyei kormányhivatal vezetője is hangsúlyozta: Egyházasfalu története nem csupán egy pont a térképen, hanem üzenet a világnak. A falu kicsiny utcáiról indult tudósok és alkotók bizonyítják, hogy a legnagyobb érték az, amit a szívben és a fejben hordozunk: a tudás, a becsület és a közösség szeretete.
Az ünnepség legmeghatóbb pillanatai azonban a gyerekekhez szóltak, hiszen ők azok, akik ma még a padokban ülnek, de holnap már tanítók, mérnökök, tudósok, vagy akár polgármesterek lehetnek. A falu vezetői és vendégei egyaránt arra biztatták őket: legyenek kíváncsiak, bátrak, higgyenek önmagukban, mert bennük rejlik a jövő ereje.
Ahogy Nagy István agrárminiszter fogalmazott: - Az iskola mindig több, mint falak és osztálytermek összessége. Az iskola egyszerre támasz, inspiráció és biztatás. Lelki otthon, ahol a gyökerek mellett szárnyakat is kapnak a gyerekek.
Egyházasfalu példája tehát bebizonyította, hogy a szeretettel, önzetlenséggel és kitartással végzett munka képes felemelni egy települést, és inspirációt adni sokaknak. A szülőföldhöz való hűség, a közösségért való tenni akarás és a tudás tisztelete pedig olyan értékek, amelyek hidat képeznek múlt, jelen és jövő között.