Közösségi összefogásból újult meg az egyházasfalui általános iskola

Az iskola bejáratánál két emlék fogadja a diákokat és a látogatókat: Simonyi Károly szobra, valamint a család emlékére állított kopjafa, amelynek szimbólumai a tudás, az élet és a példamutatás örök értékeire emlékeztetnek.

A Simonyi család nagylelkű adományából újult meg az egyházasfalui iskola Fotó: Rombai Peter

Megújult a Simonyi Károly iskola

Derdák Gábor polgármester szavaival élve: A jövő ajtaját tárjuk ki a gyermekek előtt. A megújult intézmény nem csupán falakat és tantermeket jelent, hanem lehetőséget, biztatást és példát a jövő generációinak.

- Simonyi Károly története mindannyiunk számára üzenetet hordoz: egy egyszerű falusi családból indulva, szorgalommal és tehetséggel a tudományos élet csúcsára lehet jutni. Az ő életútja mutatja meg, hogy a gyökerekből táplálkozva, kitartással és hittel bármeddig el lehet jutni, akár a csillagokig - mondta a településvezető köszöntő beszédében.

Derdák Gábor polgármester büszke az általa vezetett településre Fotó: Rombai Peter

- Az édesapa nyomdokain haladva fia, Charles Simonyi világszerte ismert névvé vált. Nemcsak a Microsoftnál végzett munkája révén, hanem azzal is, hogy kétszer is eljutott a világűrbe, egyedüli magyarként. Mindkettőjük élete példa arra, hogy egy kistelepülésről indulva is lehet olyan nyomot hagyni a világban, amely generációkat inspirál - tette hozzá.

A polgármester büszkeséggel és hálával beszélt arról az összefogásról, amely lehetővé tette az iskola felújítását.

A Simonyi család nagylelkű, 200 ezer dolláros (mintegy 80 millió forintos) adománya nélkül a tetőcsere, a szigetelés és a megújult külső nem valósulhatott volna meg. De ugyanilyen fontos szerepet játszottak a helyi vállalkozók, a pedagógusok, a szülők és a tankerület is, akik közös munkával, önzetlen segítségnyújtással valóra váltották közösségünk álmát.

Németh Ádám, a vármegyei kormányhivatal vezetője is hangsúlyozta: Egyházasfalu története nem csupán egy pont a térképen, hanem üzenet a világnak. A falu kicsiny utcáiról indult tudósok és alkotók bizonyítják, hogy a legnagyobb érték az, amit a szívben és a fejben hordozunk: a tudás, a becsület és a közösség szeretete.

Németh Ádám, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal vezetője a tudást, a becsület és a közösség szeretetét emelte ki beszédében Fotó: Rombai Peter

Az ünnepség legmeghatóbb pillanatai azonban a gyerekekhez szóltak, hiszen ők azok, akik ma még a padokban ülnek, de holnap már tanítók, mérnökök, tudósok, vagy akár polgármesterek lehetnek. A falu vezetői és vendégei egyaránt arra biztatták őket: legyenek kíváncsiak, bátrak, higgyenek önmagukban, mert bennük rejlik a jövő ereje.