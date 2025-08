Értékmentés az utókornak - Tablókat, kordokumentumokat vár a Soproni Egyetem

A cél nemcsak a megőrzés, hanem az értékek közkinccsé tétele is. A gyűjtésbe várnak minden olyan dokumentumot, amely a diákhagyományokhoz és az egyetemi élethez kapcsolódik. Különösen nagy az igény a Selmecbányán, majd Sopronban végzett évfolyamok tablói iránt, amelyeket nemcsak magánszemélyek, hanem kutatók is gyakran keresnek.

Képalá: A Soproni Egyetem a soproni és a selmeci diákélethez és valétáláshoz kapcsolódó fényképeket is vár Fotó: Soproni Egyetem

Soproni és selmeci kordokumentumokat vár a Soproni Egyetem

Ebből kiindulva kezdődött meg évekkel ezelőtt a bányamérnök, kohómérnök, erdőmérnök, földmérő, faipari, környezet- és természetvédelmi mérnök, valamint közgazdász végzettségű évfolyamok tablóinak összegyűjtése. A gyűjtőmunka eredményeként jött létre az egyetemi levéltár online tablóképes oldala, és született meg az a kötet, amely 1962-ig mutatja be az Alma Mater történetét tablókon és más diákéleti emlékeken keresztül. A munka most folytatódik: a készülő második kötet 2000-ig mutatja be az intézmény tablógalériáját, gazdag képanyaggal kiegészítve.



A kiadványhoz a levéltár az évfolyamok közreműködését kéri: a tablók mellett szívesen fogadnak minden, diákélethez és valétáláshoz kapcsolódó fényképet, meghívót, invitációs cédulát, valamint a valétakorsókról és -szalagokról készült felvételeket. Ezek nemcsak a könyvben kapnának helyet, hanem az egyetemi levéltár gyűjteményét is gazdagítanák, ezzel biztosítva, hogy az értékek hosszú távon fennmaradjanak.

A hozzájárulókat kérik, hogy tüntessék fel a képek készítőjének és tulajdonosának nevét - amennyiben ismert és a közzétételhez hozzájárul.

A felvételeket a [email protected] e-mail-címre, vagy postai úton a, 9400 Sopron, Soproni Egyetem, Bajcsy-Zsilinszky u. 4., Dr. Sági Éva levéltárvezető, Központi Könyvtár és Levéltár címre várják.

Ha valaki nem tudja a képeket digitalizálni, a levéltár szívesen fogadja az eredeti példányokat is kölcsönbe vagy ajándékba; a kölcsönadott anyagokat digitalizálás után visszaszolgáltatják, az átadott dokumentumok pedig a diákhagyományokat dokumentáló gyűjteménybe kerülnek.