Zajlanak a munkálatok
41 perce
Sávlezárások, aszfaltozások, új terelések szerte a vármegyében - Erre jó ha minden sofőr figyel
Számos munkálat kezdődött meg hétfőn, többek között az M1-es autópályán, az M85-ös autóúton, és az 1-es főúton is.
- Az M1-es autópályán,
- Biatorbágy és Tatabánya, a 20-as és az 56-os km között mindkét oldalon elkerítették a belső sávot, a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik.
- Komárom térségében aszfaltoznak. A 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.
- Az M85-ös autóúton, az M1-es autópálya csomópontja és Enese, az 1-es és az 5-ös km között a Sopron felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a szemközti oldalon, irányonként egy-egy sávon halad.
- Az M86-os autóúton, új terelést építettek ki Szeleste térségében, ezért a Csorna felé vezető oldalt lezárták a 99-es és a 96-os km között. A forgalmat az ellenkező oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sávon lehet autózni. A munkálatok idejére az Ölbő-Szeleste csomópont fel és lehajtóágát is lezárták.
- Az 1-es főúton,
Komárom átkelési szakaszán, a 85-ös km-nél közművezetéket fektetnek le, a fél útpályát lezárták.
Győrött, a 121-es km-nél új csomópontot építenek, ezért csak a fél útpálya járható.
- Mosonmagyaróváron rendezték meg a „Szent István Napokat”. Ezért az 1-es a főút beleterületi szakaszát a 159-es és a 161-es km között, vagyis a Szent István király út egy szakaszát lezárták csütörtök 21:00-ig. Kerülni a környező utcákon lehet.
- A 85-ös főúton, Nagycenken, a kastély közelében a 69-es km-nél vízvezetéket kötnek be, emiatt a forgalom csak egy sávon, irányonként váltakozva haladhat.
