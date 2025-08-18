augusztus 18., hétfő

Zajlanak a munkálatok

1 órája

Sávlezárások, aszfaltozások, új terelések szerte a vármegyében - Erre jó ha minden sofőr figyel

Számos munkálat kezdődött meg hétfőn, többek között az M1-es autópályán, az M85-ös autóúton, és az 1-es főúton is.

  • Az M1-es autópályán,
    - Biatorbágy és Tatabánya, a 20-as és az 56-os km között mindkét oldalon elkerítették a belső sávot, a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. 
    - Komárom térségében aszfaltoznak. A 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.
  • Az M85-ös autóúton, az M1-es autópálya csomópontja és Enese, az 1-es és az 5-ös km között a Sopron felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a szemközti oldalon, irányonként egy-egy sávon halad.
  • Az M86-os autóúton, új terelést építettek ki Szeleste térségében, ezért a Csorna felé vezető oldalt lezárták a 99-es és a 96-os km között. A forgalmat az ellenkező oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sávon lehet autózni. A munkálatok idejére az Ölbő-Szeleste csomópont fel és lehajtóágát is lezárták.
  • Az 1-es főúton,
    Komárom átkelési szakaszán, a 85-ös km-nél közművezetéket fektetnek le, a fél útpályát lezárták. 
    Győrött, a 121-es km-nél új csomópontot építenek, ezért csak a fél útpálya járható.
  • Mosonmagyaróváron rendezték meg a „Szent István Napokat”. Ezért az 1-es a főút beleterületi szakaszát a 159-es és a 161-es km között, vagyis a Szent István király út egy szakaszát lezárták csütörtök 21:00-ig. Kerülni a környező utcákon lehet.
  • A 85-ös főúton, Nagycenken, a kastély közelében a 69-es km-nél vízvezetéket kötnek be, emiatt a forgalom csak egy sávon, irányonként váltakozva haladhat. 

 

