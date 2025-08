Óvári Sajt, Bor és Pezsgő Fesztivál lesz a mosonmagyaróvári várban

Mosonmagyaróvár a sajtkészítés egyik régi, hagyományos fellegvára. Erre építve szerveznek szeptemberben rendezvényt „Egy falat örökség, egy korty élmény” szlogennel, Óvári Sajt, Bor és Pezsgő Fesztivál címmel. A Flesch Nonprofit Kft. és a mosonmagyaróvári önkormányzat a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karral, az Óvártej Zrt.-vel és az MTKI – Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.-vel összefogva szeptember 12-13-án az óvári várba és környékére hagyományteremtő céllal várja az érdeklődőket.

A sajt, bor és pezsgő fesztivál szervezői az óvári várnál. Az alkalomra egy régi recept szerint Óvári sajt is készült

Fotó: Mészely Réka

Sajtoktól a borokig, pezsgőkig

A fesztivál beharangozásaként hétfőn az óvári várnál tartottak sajtótájékoztatót a szervezők és partnereik.

Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester szerint egy város élhetősége azon is múlik, milyen rendezvényeknek ad otthont. Az óvári sajtok köré építve nem csak a gasztronómia szerelmeseit várják, a tudomány, a kultúra is helyet kap a remek kikapcsolódás mellett. Hanczné dr. Lakatos Erika, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar stratégiai dékánhelyettese arról beszélt, hogy a több mint kétszáz éves felsőoktatási intézmény egy szép, megújult környezetben tud otthont adni a rendezvénynek. Felhívta a figyelmet, hogy az egyetemen is készítenek sajtokat (többek között Óvári sajtot is). Takács János, Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. ügyvezetője rámutatott: az intézet 120 éve szolgálja a magyar tejipart, öletektől termékekig (enzimek forgalmazásával). A hagyomány és innováció mottó mentén készülő termékeiket meg lehet majd a rendezvényen is kóstolni. Az Óvártej Zrt. cégvezetője, Carlo Volpe a rendezvényt három szóval jellemezte: összefogás, hagyomány és élmény: "A sajt olyan étel, amely jó borral vagy pezsgővel párosítva, élményt tud nyújtani" – fűzte hozzá.

Csiszár Péter, a Flesch Nonprofit Kft. ügyvezetője főszervezőként kiemelte: az óvári vár mellett több helyszínt is bevonnak a programba. A vár előtti sétányon lesz a sajtok utcája, több mint harminc, sajttal és tejjel kapcsolatos attrakció fog felsorakozni szeptember 13-án, lesz egy borkert a várkertben borászatokkal és vendéglátással, a várudvarban pedig egy pezsgő udvar. A Phare-épület pedig sajtakadémiának ad otthont, ahol tudományosabban is bemutatják a sajtokat.