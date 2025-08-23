Egykor volt egy Ruhagyár Sopronban

A Ruhagyár 1952-ben költözött az épületbe, és hamar a város egyik legnagyobb munkaadójává vált. Szorgos kezek varrták itt a kosztümöket, kabátokat és öltönyöket, amelyek a hazai és külföldi piacokon egyaránt keresettek voltak. A soproni modellek többször is rangos díjakat nyertek a Budapesti Nemzetközi Vásáron.

A soproni modellek többször is rangos díjakat nyertek a Budapesti Nemzetközi Vásáron Fortepan / Szalay Béla

Egykor volt egy Ruhagyár

A gyár azonban nem csak munkahely volt. A dolgozók gyermekeinek bölcsődét és óvodát is működtettek az üzemben, ami hatalmas segítséget jelentett a családoknak. Az itt dolgozók mindennapjait ünnepségek, kulturális programok, sportkörök színesítették és éltere szóló barátságok szövődtek a varrógépek mellett.

Édesanyám is itt dolgozott, így a Ruhagyár számomra nem csupán történelemkönyvek lapjain él. Gyerekként olykor én is bemehettem hozzá a „szalagra”. Emlékszem a varrógépek monoton zúgására, a szalagok fegyelmezett, mégis barátságos világára, és máig az orromban érzem, az új textilek illatát.

A rendszerváltás után a gyár nehéz helyzetbe került. Az olcsó import és a piacgazdaság viszonyai fokozatosan ellehetetlenítették a termelést. Bár egy ideig részvénytársaságként próbált tovább működni, 2005-ben végleg leálltak a gépek. Ezzel nemcsak egy üzem zárta be kapuit, hanem egy korszak is lezárult. Dolgozók százai veszítették el munkahelyüket, a közösség szétszéledt, a falak pedig lassan elnémultak.

Forrás: Régiségtár Fotó: Torma József, 1977 körül

A bezárást követően új tervek születtek: a hatalmas épületből négycsillagos szálloda, a Hotel Scarbantia lett volna, wellnessrészleggel és konferenciatermekkel. Az engedélyek is megszülettek, de a gazdasági válság közbeszólt, a beruházás soha nem valósult meg.

Az épület azóta is üresen áll. Az idő és a természet lassan birtokba veszi: repedő falak, kitört ablakok emlékeztetnek arra, milyen sors jutott a valaha élettel teli helynek.

A Ruhagyár ma már sajnos nincs, de emléke – az ott dolgozó embereken, családokon és a városon keresztül – velünk marad.