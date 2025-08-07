Olvasói felvétel
1 órája
Rommá tört autó vesztegel Győr-Révfaluban, elhagyatva áll a forgalmas körforgalomnál - fotó
Egy összetört autó vesztegel Győr-Révfaluban. Olvasónk fotót is küldött a nem mindennapi látványról.
Rommá tört autó vesztegel Győr-Révfaluban, elhagyatva áll a forgalmas körforgalomnál.
Olvasónk fotókat is küldött az autóról:
