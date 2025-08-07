augusztus 7., csütörtök

Olvasói felvétel

1 órája

Rommá tört autó vesztegel Győr-Révfaluban, elhagyatva áll a forgalmas körforgalomnál - fotó

Címkék#Győr#rom#látvány#olvasói fotók#autó

Egy összetört autó vesztegel Győr-Révfaluban. Olvasónk fotót is küldött a nem mindennapi látványról.

Kisalföld.hu

Rommá tört autó vesztegel Győr-Révfaluban, elhagyatva áll a forgalmas körforgalomnál. 

Olvasónk fotókat is küldött az autóról:

Forrás: kisalfold.hu / olvasói fotó

 

Forrás: kisalfold.hu / olvasói fotó

 

 

