Találkozó

3 órája

Így ünnepelt a roma közösség Mosonmagyaróváron - XXL-galéria

A Győr-Moson-Sopron vármegyei roma találkozónak adott otthont pénteken Mosonmagyaróvár. A roma közösség számára a rendezvény lehetőséget kínált a találkozáson túl hagyományainak bemutatására is.

Mészely Réka

A közösség ereje mindig is meghatározó volt az emberek életében, különösen azok számára, akik kisebbségi helyzetben élnek. A Győr-Moson-Sopronban élő roma közösség számára egy vármegyei találkozó nem pusztán egy esemény a naptárban, hanem egy olyan alkalom, ahol megerősíthetik identitásukat, megoszthatják tapasztalataikat, és közösen gondolkodhatnak jövőjükről. A Horváth Elemér mosonmagyaróvári vajda által szervezett rendezvényen jártunk.

Nagy sikert aratott a Győr-Moson-Sopron vármegyei roma találkozó.

Roma találkozó a közösségépítésért

Egy ilyen találkozó egyik legfontosabb hozadéka a közösségépítés. A romák sokszor elszórtan élnek a vármegye különböző településein, így a mindennapokban ritkán nyílik lehetőségük arra, hogy személyesen is találkozzanak. A rendezvény lehetőséget ad a kapcsolatok ápolására, új ismeretségek kialakítására, barátságok szövésére. Ez a közvetlen emberi kapcsolat nemcsak a lelki erőt növeli, hanem a közösségi összetartást is erősíti.

– A közösséget és összetartozást is erősítik az ilyen rendezvények. A kisebbségi létben élők számára fontosabb az együvé tartozás – emelte ki a Biczónál szervezett rendezvényen köszöntőjében Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője.

Győr-Moson-Sopron az a vármegye, ahol nem csak harmonikus, hanem gyümölcsöző is a kapcsolat a nemzetiségekkel – hangsúlyozta már Pető Péter, a vármegyei közgyűlés alelnöke, aki köszönetet mondott a romáknak, hogy a vármegyei nemzetiségi napon szívesen mutatják be hagyományaikat, értékeiket. Hozzátette: a romák abban is példát mutattak, hogy fontos érték számukra a család.

A győri roma önkormányzat elnöke, Horváth Attila lováriul szólt elsőként az egybegyűltekhez: a közösség megtartó erejét húzta alá, a nyelvük, kultúrájuk megőrzésében. 

Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester szerint a találkozó kettős célt szolgál: bemutatni a roma kultúrát, mely a magyar szerves része, másrészt a roma integrációt is segíti. 

Horváth Attila és Nyári Róbert, a győri roma önkormányzat elnökhelyettese érdeklődésünkre elmondta: a vármegyében mintegy 15-20 ezer roma él. A lovári nyelvet elsősorban otthon tudják elsajátítani a fiatalok, külön nyelvoktatásra nincs anyagi forrás. A hasonló rendezvények pedig ünnepnapok a közösség számára, ahol a kultúrájukat és hagyományaikat is megélhetik. 

Tekintse meg a rendezvényről készült galériánkat is:

Így ünnepelt a roma közösség Mosonmagyaróváron - XXL-galéria

Fotók: Kerekes István

Kopasz és Bandája készítette a csülökpörköltet száz kiló húsból: egy részét saját recept szerint, de készült roma módra is, a végén titkos fűszerrel, paradicsommal és paprikával ízesítve. 

Neves roma zenészek is felléptek az eseményen. 

 

