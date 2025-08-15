Így ünnepelt a roma közösség Mosonmagyaróváron - XXL-galéria

A közösség ereje mindig is meghatározó volt az emberek életében, különösen azok számára, akik kisebbségi helyzetben élnek. A Győr-Moson-Sopronban élő roma közösség számára egy vármegyei találkozó nem pusztán egy esemény a naptárban, hanem egy olyan alkalom, ahol megerősíthetik identitásukat, megoszthatják tapasztalataikat, és közösen gondolkodhatnak jövőjükről. A Horváth Elemér mosonmagyaróvári vajda által szervezett rendezvényen jártunk.

Nagy sikert aratott a Győr-Moson-Sopron vármegyei roma találkozó.

Roma találkozó a közösségépítésért

Egy ilyen találkozó egyik legfontosabb hozadéka a közösségépítés. A romák sokszor elszórtan élnek a vármegye különböző településein, így a mindennapokban ritkán nyílik lehetőségük arra, hogy személyesen is találkozzanak. A rendezvény lehetőséget ad a kapcsolatok ápolására, új ismeretségek kialakítására, barátságok szövésére. Ez a közvetlen emberi kapcsolat nemcsak a lelki erőt növeli, hanem a közösségi összetartást is erősíti.

– A közösséget és összetartozást is erősítik az ilyen rendezvények. A kisebbségi létben élők számára fontosabb az együvé tartozás – emelte ki a Biczónál szervezett rendezvényen köszöntőjében Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője.

Győr-Moson-Sopron az a vármegye, ahol nem csak harmonikus, hanem gyümölcsöző is a kapcsolat a nemzetiségekkel – hangsúlyozta már Pető Péter, a vármegyei közgyűlés alelnöke, aki köszönetet mondott a romáknak, hogy a vármegyei nemzetiségi napon szívesen mutatják be hagyományaikat, értékeiket. Hozzátette: a romák abban is példát mutattak, hogy fontos érték számukra a család.