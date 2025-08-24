augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

így közlekedik Győr-Moson-Sopron

54 perce

Ennyi balesetet okoztak a legvédtelenebb közlekedők

Címkék#statisztika#gyalogos#kerékpáros#baleset#e-roller

A közlekedés legvédtelenebb résztvevői sok esetben nem vétlenek. Gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek rendre a balesetek okozóiként is felbukkannak a rendőrségi jelentésekben Győr-Moson-Sopronban. Mutatjuk, mennyi személyi sérüléssel járó esetet okoznak.

Dániel Viktória

A közlekedők közt örök vita, hogy ki közlekedik rosszabbul. Általában mindenki a másikra mutat. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) összesítette az Országos Rendőr-főkapitányság adatait, amiből kiderült, hogy bár Győr-Moson-Sopronban az személygépkocsi és tehergépkocsi vezetők figyelmetlensége áll a legtöbb közúti baleset hátterében. A lassabb közlekedők is jócskán okoznak személyi sérüléssel járó baleseteket, köztük új kategória ként megjelentek a rolleres balesetek is a statisztikában.

rolleres balesetek
Már idén történtek e-rolleres balesetek a vármegyénkben. Június végén egy ittas férfi szenvedett balesetet Győrben.
Forrás:  Police.hu

E-rolleres balesetek Győr-Moson-Sopronban

Az ország halál útjairól már korábbi cikkünkben írtunk. Most azt gyűjtöttük össze, hogy a közlekedés legvédtelenebb részvevőinek tekintett gyalogosok, kerékpárosok és rolleresek mennyi személyi sérüléssel járó balesetet okoznak.

A kimutatás új résztvevői az e-rolleresek. 

A 2023-es adatok között még nem szereplenek, 2024-ben viszont már 367 általuk okozott személyi sérülést jegyeztek fel. 

A közlekedésükre vonatkozó részletes szabályozás híján, sok a konfliktus a közlekedők között, arról, hogy a gyors és hangtalan e-rolleresek hol és, hogyan közlekedhetnek. Térségünkben is több balesetet okoztak. Az egyik ilyen eset volt, amikor Győrben a bicikliúton löktek fel rollerrel egy kerékpárost, majd elhajtottak. 

Győr-Moson-Sopron vármegyében tavaly 24 olyan esetet regisztráltak, amikor a rolleresek által okozott baleset személyi sérüléssel járt.

Elektromos rolleresek által okozott balesetek 2024-ben:

  • Győr: 12
  • Sopron: 7
  • Egyéb kül- és belterület: 5

A balesetek során hat esetben volt ittas, a roller vezetője, mindegyik ittas vezetés Győrben történt.

Figyelmesebbek a bringások

A kerékpárosok és ebike-osok is számos olyan balesetet okoztak, amelyben valaki megsérült. 

Győr-Moson-Sopronban összesen 48 esetben voltak ők a felelősök, ezekből 12 súlyos sérüléssel járt.

Kerékpárosok által okozott balesetek 2024-ben:

Győr: 22

Sopron: 7

Kapuvár: 5

Mosonmagyaróvár: 4

Egyéb kül-és belterület: 10

Pozitív változás ez a 2023-mas adatokhoz képest, amikor 59 ilyen típusú baleset történt. A csökkenést elsősorban a falvakban, valamint a külterületeken történt balesetek száma okozza, tavaly 11-gyel kevesebb történt, mint az azt megelőző évben.

Gyalog is lehet balesetet okozni

A gyalogosok elsősorban a vármegyeszékhelyen a forgalmasabb belvárosi utcákban okoztak személyi sérüléses baleseteket, bár elenyésző számban.

Gyalogosok által okozott balesetek 2024-ben:

Győr: 4

Sopron: 1

Mosonmagyaróvár: 1

Egyébe kül-és belterület: 2

Ez drámai csökkenés a 2023-mas 23 esethez képest.

A fent felsorolt adatok csak azokat az eseteket tartalmazzák, amelyekben az adott rolleres, kerékpáros vagy gyalogos hibájából történt a baleset és abban meg is sérült valaki. Nem szerepelnek azok az esetek, amikor a gyalogosok, kerékpárosok vagy rolleresek más hibájából szenvedtek balesetet, illetve azok sem, amikor baleset történt, de senki nem sérült meg!

 

 

