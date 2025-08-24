1 órája
Ennyi balesetet okoztak a legvédtelenebb közlekedők
A közlekedés legvédtelenebb résztvevői sok esetben nem vétlenek. Gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek rendre a balesetek okozóiként is felbukkannak a rendőrségi jelentésekben Győr-Moson-Sopronban. Mutatjuk, mennyi személyi sérüléssel járó esetet okoznak.
A közlekedők közt örök vita, hogy ki közlekedik rosszabbul. Általában mindenki a másikra mutat. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) összesítette az Országos Rendőr-főkapitányság adatait, amiből kiderült, hogy bár Győr-Moson-Sopronban az személygépkocsi és tehergépkocsi vezetők figyelmetlensége áll a legtöbb közúti baleset hátterében. A lassabb közlekedők is jócskán okoznak személyi sérüléssel járó baleseteket, köztük új kategória ként megjelentek a rolleres balesetek is a statisztikában.
E-rolleres balesetek Győr-Moson-Sopronban
Az ország halál útjairól már korábbi cikkünkben írtunk. Most azt gyűjtöttük össze, hogy a közlekedés legvédtelenebb részvevőinek tekintett gyalogosok, kerékpárosok és rolleresek mennyi személyi sérüléssel járó balesetet okoznak.
A kimutatás új résztvevői az e-rolleresek.
A 2023-es adatok között még nem szereplenek, 2024-ben viszont már 367 általuk okozott személyi sérülést jegyeztek fel.
A közlekedésükre vonatkozó részletes szabályozás híján, sok a konfliktus a közlekedők között, arról, hogy a gyors és hangtalan e-rolleresek hol és, hogyan közlekedhetnek. Térségünkben is több balesetet okoztak. Az egyik ilyen eset volt, amikor Győrben a bicikliúton löktek fel rollerrel egy kerékpárost, majd elhajtottak.
Győr-Moson-Sopron vármegyében tavaly 24 olyan esetet regisztráltak, amikor a rolleresek által okozott baleset személyi sérüléssel járt.
Elektromos rolleresek által okozott balesetek 2024-ben:
- Győr: 12
- Sopron: 7
- Egyéb kül- és belterület: 5
A balesetek során hat esetben volt ittas, a roller vezetője, mindegyik ittas vezetés Győrben történt.
Figyelmesebbek a bringások
A kerékpárosok és ebike-osok is számos olyan balesetet okoztak, amelyben valaki megsérült.
Győr-Moson-Sopronban összesen 48 esetben voltak ők a felelősök, ezekből 12 súlyos sérüléssel járt.
Kerékpárosok által okozott balesetek 2024-ben:
Győr: 22
Sopron: 7
Kapuvár: 5
Mosonmagyaróvár: 4
Egyéb kül-és belterület: 10
Pozitív változás ez a 2023-mas adatokhoz képest, amikor 59 ilyen típusú baleset történt. A csökkenést elsősorban a falvakban, valamint a külterületeken történt balesetek száma okozza, tavaly 11-gyel kevesebb történt, mint az azt megelőző évben.
Gyalog is lehet balesetet okozni
A gyalogosok elsősorban a vármegyeszékhelyen a forgalmasabb belvárosi utcákban okoztak személyi sérüléses baleseteket, bár elenyésző számban.
Gyalogosok által okozott balesetek 2024-ben:
Győr: 4
Sopron: 1
Mosonmagyaróvár: 1
Egyébe kül-és belterület: 2
Ez drámai csökkenés a 2023-mas 23 esethez képest.
A fent felsorolt adatok csak azokat az eseteket tartalmazzák, amelyekben az adott rolleres, kerékpáros vagy gyalogos hibájából történt a baleset és abban meg is sérült valaki. Nem szerepelnek azok az esetek, amikor a gyalogosok, kerékpárosok vagy rolleresek más hibájából szenvedtek balesetet, illetve azok sem, amikor baleset történt, de senki nem sérült meg!