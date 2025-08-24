Ennyi balesetet okoztak a legvédtelenebb közlekedők

A közlekedők közt örök vita, hogy ki közlekedik rosszabbul. Általában mindenki a másikra mutat. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) összesítette az Országos Rendőr-főkapitányság adatait, amiből kiderült, hogy bár Győr-Moson-Sopronban az személygépkocsi és tehergépkocsi vezetők figyelmetlensége áll a legtöbb közúti baleset hátterében. A lassabb közlekedők is jócskán okoznak személyi sérüléssel járó baleseteket, köztük új kategória ként megjelentek a rolleres balesetek is a statisztikában.

Már idén történtek e-rolleres balesetek a vármegyénkben. Június végén egy ittas férfi szenvedett balesetet Győrben.

Forrás: Police.hu

E-rolleres balesetek Győr-Moson-Sopronban

Az ország halál útjairól már korábbi cikkünkben írtunk. Most azt gyűjtöttük össze, hogy a közlekedés legvédtelenebb részvevőinek tekintett gyalogosok, kerékpárosok és rolleresek mennyi személyi sérüléssel járó balesetet okoznak.

A kimutatás új résztvevői az e-rolleresek.

A 2023-es adatok között még nem szereplenek, 2024-ben viszont már 367 általuk okozott személyi sérülést jegyeztek fel.

A közlekedésükre vonatkozó részletes szabályozás híján, sok a konfliktus a közlekedők között, arról, hogy a gyors és hangtalan e-rolleresek hol és, hogyan közlekedhetnek. Térségünkben is több balesetet okoztak. Az egyik ilyen eset volt, amikor Győrben a bicikliúton löktek fel rollerrel egy kerékpárost, majd elhajtottak.

Győr-Moson-Sopron vármegyében tavaly 24 olyan esetet regisztráltak, amikor a rolleresek által okozott baleset személyi sérüléssel járt.

Elektromos rolleresek által okozott balesetek 2024-ben:

Győr: 12

Sopron: 7

Egyéb kül- és belterület: 5

A balesetek során hat esetben volt ittas, a roller vezetője, mindegyik ittas vezetés Győrben történt.

Figyelmesebbek a bringások

A kerékpárosok és ebike-osok is számos olyan balesetet okoztak, amelyben valaki megsérült.

Győr-Moson-Sopronban összesen 48 esetben voltak ők a felelősök, ezekből 12 súlyos sérüléssel járt.

Kerékpárosok által okozott balesetek 2024-ben:

Győr: 22

Sopron: 7

Kapuvár: 5

Mosonmagyaróvár: 4

Egyéb kül-és belterület: 10

Pozitív változás ez a 2023-mas adatokhoz képest, amikor 59 ilyen típusú baleset történt. A csökkenést elsősorban a falvakban, valamint a külterületeken történt balesetek száma okozza, tavaly 11-gyel kevesebb történt, mint az azt megelőző évben.