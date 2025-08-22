augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

22°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

55 perce

Halálos robbanás a győri oxigéngyárban

Címkék#győri#Puskás Tivadar utca#Oxigén-és Dissous-gázgyár#Kisalföld

A tragikus eset halálos áldozatos is követelt. Negyvenöt éve történt a hatalmas robbanás az Oxigén- és Dissous-gázgyár Puskás Tivadar utca 15. szám alatti üzemében.

Kisalföld.hu
Halálos robbanás a győri oxigéngyárban

A Kisalföld 1980. augusztus 22-i számában számolt be arról, hogy Győrött csütörtökön reggel 6.40 órakor nagy erejű robbanás történt az Oxigén- és Dissous-gázgyár Puskás Tivadar utca 15. szám alatti üzemében. A robbanás következtében a termelőberendezések (töltőcsövek és gépek) teljesen megsemmisültek. Az anyagi kár jelentős. Háromszáz méteres körzetben az épületek, üzemek, lakóházak ablakai betörtek.

robbanás
A robbanásról a Kisalföld másnap számolt be.

Máthé Lajosné, 51 éves mérlegelő-leíró, győri lakos súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők a győri kórházba szállították, ahol később sérüléseiben belehalt. Molnár István, 27 éves, lakatos, győri lakos könnyű, horzsolásos sérüléseket szenvedett. A robbanás keletkezésének okát a szakértők vizsgálják. Két mentőkocsi, valamint több rendőr a robbanás után készült ki az üzembe.

A robbanás előtt 16 évvel kezdte meg működését a gyár

Az Oxigén- és Dissousgázgyár Vállalat 4. számú győri telepe 1964. augusztus 18-án megkezdte az üzemszerű termelést. Erről lapunk korabeli tudósítását felhasználva a regigyor.hu oldal írt cikket, ahol több kép is található az üzemről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu