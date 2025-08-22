Halálos robbanás a győri oxigéngyárban

A Kisalföld 1980. augusztus 22-i számában számolt be arról, hogy Győrött csütörtökön reggel 6.40 órakor nagy erejű robbanás történt az Oxigén- és Dissous-gázgyár Puskás Tivadar utca 15. szám alatti üzemében. A robbanás következtében a termelőberendezések (töltőcsövek és gépek) teljesen megsemmisültek. Az anyagi kár jelentős. Háromszáz méteres körzetben az épületek, üzemek, lakóházak ablakai betörtek.

A robbanásról a Kisalföld másnap számolt be.

Máthé Lajosné, 51 éves mérlegelő-leíró, győri lakos súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők a győri kórházba szállították, ahol később sérüléseiben belehalt. Molnár István, 27 éves, lakatos, győri lakos könnyű, horzsolásos sérüléseket szenvedett. A robbanás keletkezésének okát a szakértők vizsgálják. Két mentőkocsi, valamint több rendőr a robbanás után készült ki az üzembe.

A robbanás előtt 16 évvel kezdte meg működését a gyár

Az Oxigén- és Dissousgázgyár Vállalat 4. számú győri telepe 1964. augusztus 18-án megkezdte az üzemszerű termelést. Erről lapunk korabeli tudósítását felhasználva a regigyor.hu oldal írt cikket, ahol több kép is található az üzemről.