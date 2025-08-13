Győr két ikonikus hídja, mely része a történelemnek

A korabeli sajtó cikkeivel idézzük fel a két repülőhíd történetét. A Győri Napló 1895. augusztus 24-én így írt: „Új vasúti gyaloghidak. A város a Kálvária utcai átjárónál és az elzárt volt mészáros-majori átjárónál áthidalásokat kért és a gyaloghidak tervét MÁV győri osztálymérnöksége kidolgozta, az igazgatóság költségvetéssel együtt jóváhagyta. Mint értesülünk, a kereskedelmi miniszter engedélye az építkezések kivitelére megérkezett, az osztálymérnökség tehát az építést a közeli hetekben megkezdeti és mindkét gyaloghíd még az ősz folyamán megnyílik. A két híd építési költsége mintegy 14.000 forint.”

A két repülőhídon több évtizeden át mindennapos volt a gyalogosforgalom.

A gyalog felüljárókat végül a következő évben, április 4-én reggel 6 órakor adták át. A Kálvári utcai híd 96, a Tihanyi Árpád (Mészáros-majori) úti híd 109 évet „élt” meg. A MÁV részéről egyébként már 1986-ban szóba került a két repülőhíd lebontása, de akkor a városvezetés ezt megakadályozta.

1989 novemberére elkészült a győri személypályaudvar alatt átvezető gyalogos aluljáró, majd 1990. március 19-én lezárták és 1994-ben lebontották a Kálvária utcai rephidat. 2005 márciusában a Nádor-aluljáró építése miatt a Tihanyi Árpád úti repülőhidat is elérte a végzete.

A Kisalföld 2005. március 5-is számában Hárs Ottó így búcsúzott a hídtól:

REPÜLŐHÍD-SIRATÓ

"Zötyögök Győrött a 16-os buszon a Révai utcában. Tekintetem megszokott módon a repülőhíd felé fordul, de hiába. Nem látom már, eltűnt örökre. Hirtelen furcsa érzés kezd mocorogni bennem. Valami ma már nincs, ami tegnap még volt. Emlék lett belőle ilyen meghökkentő módon, hirtelen. Eltűnt valami, ami hosszú éveken át szinte az életem része volt. Hiszen 25 éven át hány százszor, ezerszer átkapaszkodtam rajta, leginkább megrakott szatyrokkal, mindenféle cuccokkal. Eleinte a 31-es buszhoz a szentiváni kertbe, az utóbbi 15 évben meg a 16-os buszhoz a sárási kertbe igyekeztem rajta keresztül. Negyvennyolc lépcső innét vagy amonnét felfelé, hányszor megszámoltam csak úgy. Eltűnt egy korszak szimbóluma városunkból. Tulajdonképpen elég csúnyácska volt szegény, mégis szépen, szolidan búcsúzom tőle, hiszen 25 éven át életem kikerülhetetlen része volt."

