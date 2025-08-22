Repohár – a helyzet, mikor nem volt értelme a hisztinek

Nálunk négy pohár volt, így akármikor innivalót vettünk, abban kaptuk meg, nem volt szükség újabb és újabb repohárra. Egy sorban állásnál aztán hallottuk, hogy előttünk egy anyuka ezen a rendszeren kissé felhorkant, mondván nagyon durva – a jelzős szerkezet ennél erősebb volt –, hogy erre rákényszerítik a vásárlókat, és ez mennyire arcátlan dolog. Mérgében végül magának nem is vett semmit.

Repohár szinte minden olyan helyen van, ahol tömegek fordulnak meg.

Az eladók szabadkoztak, mondván ők csak így árusíthatják az italokat, jégkásákat, valószínűleg a meglepetéssel vegyes döbbenet miatt nem mondták el az illetőnek, hogy a poharakért az ötszáz forint csak letét, a győri állatkert bármelyik büféjében visszaadják az összeget.

A repohár ára visszajár

Ez a mi esetünkben meg is történt, mert négy pohárra nem volt szükségünk, egyet azért emlékbe hazavittünk, a másik háromért visszakaptunk ezerötszáz forintot.

Szóval tényleg érthetetlen volt a helyzet, teljesen felesleges a hiszti. Ráadásul alighanem ezen rendszer bevezetése is pont a saját gyarlóságaink miatt történt. Nyilván szerencsés a hulladékot is csökkenteni, de ha esetleg mégis minden egyes alkalommal újabb és újabb egyszerű műanyagpohárban kapnánk az italokat, a többség biztosan az állatkertben is lépten-nyomon kihelyezett szelektívkukába dobná a poharat, de biztos lennének olyanok, akik ezt nem tennék meg.

Valószínűleg miattuk is vezették be ezt a megoldást szinte minden olyan helyen, ahol sokan megfordulnak. Szóval van esély arra, hogy a mostani reklamálónak lesznek még ilyen „kellemetlen” élményei.