Rendezvénytér lesz a közösségi tér Écsen

Egy éve adták át a közösségi teret térköves sétányokkal, modern játszótérrel, padokkal, pihenőhelyekkel, gondozott zöldfelületekkel Écsen a Coop mögött. A névadásra volt ugyan ötlet bőven – készült is Facebook-felhívás, születtek remek javaslatok – de végül a testület úgy döntött, hogy marad a jól bevált „Rendezvénytér" elnevezés mellett.