A házias ízek kedvelőinek helye a győri belvárosba költözött

Költözik a Király Győr! Folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél többetek igényeit ki tudjuk elégíteni, így most egy nagyobb konyhába költözünk. Az új helyen nemcsak konyhánk kapacitását tudjuk növelni, de a kiszállítást is optimalizáljuk, hiszen új belvárosi egységünkből minden városrészt gyorsabban tudunk majd elérni!

A rendelés felvétel zavartalanul működik, azonban szerdától (08.13.) már a Bajcsy-Zsilinszky u. 30-32. alatt vehetők majd át az elviteles rendelések!