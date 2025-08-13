4 órája
A házias ízek kedvelőinek helye a győri belvárosba költözött
Közösségi oldalán tudatta a Király - Győr, hogy nagyobb konyhába költöznek.
Nemrégiben nyílt az új rendelős hely Szabadhegyen, azonban fontos bejelentést tettek közzé a házias ízek kedvelőinek a közelmúltban.
Elköltözött a rendelős hely a belvárosba
Közösségi oldalukon tették közzé ezt a bejegyzést kedden:
Költözik a Király Győr! Folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél többetek igényeit ki tudjuk elégíteni, így most egy nagyobb konyhába költözünk. Az új helyen nemcsak konyhánk kapacitását tudjuk növelni, de a kiszállítást is optimalizáljuk, hiszen új belvárosi egységünkből minden városrészt gyorsabban tudunk majd elérni!
A rendelés felvétel zavartalanul működik, azonban szerdától (08.13.) már a Bajcsy-Zsilinszky u. 30-32. alatt vehetők majd át az elviteles rendelések!