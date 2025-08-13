augusztus 13., szerda

A házias ízek kedvelőinek helye a győri belvárosba költözött

Címkék#Király Győr#győr#költözés

Közösségi oldalán tudatta a Király - Győr, hogy nagyobb konyhába költöznek.

Kisalföld.hu

Nemrégiben nyílt az új rendelős hely Szabadhegyen, azonban fontos bejelentést tettek közzé a házias ízek kedvelőinek a közelmúltban. 

rendelős hely
A rendelős hely Szabadhegyről költözött a győri belvárosba. Forrás: Shutterstock

Elköltözött a rendelős hely a belvárosba

Közösségi oldalukon tették közzé ezt a bejegyzést kedden:

Költözik a Király Győr! Folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél többetek igényeit ki tudjuk elégíteni, így most egy nagyobb konyhába költözünk. Az új helyen nemcsak konyhánk kapacitását tudjuk növelni, de a kiszállítást is optimalizáljuk, hiszen új belvárosi egységünkből minden városrészt gyorsabban tudunk majd elérni! 

A rendelés felvétel zavartalanul működik, azonban szerdától (08.13.) már a Bajcsy-Zsilinszky u. 30-32. alatt vehetők majd át az elviteles rendelések!

 

