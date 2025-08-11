augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megelőzés

44 perce

Regisztrációval védekezhetünk a bringalopások ellen - fotók

Címkék#kerékpár#Sopron#rendőrségi akció

A Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakemberei a közelmúltban a kétkerekű közlekedés biztonságára hívták fel a figyelmet.

Kisalföld.hu

A rendezvényen az érdeklődők elektromos rollereiket és kerékpárjaikat ingyenesen regisztrálhatták a Bikesafe.hu rendszerben, ezzel is növelve a lopás után a megkerülés esélyét. Emellett gyakorlati tanácsokat kaptak a járművek védelméről, a biztonságos tárolásról és a megfelelő lezárási módszerekről. Rafai Zoltán rendőr alezredes hangsúlyozta: a megelőzés alapja a gondos lezárás és a jól megválasztott tárolási hely. A program következő állomása augusztus 24-én a harkai Liszt túra lesz, ahol újra várják a bringásokat és rollereseket hasznos tanácsokkal és regisztrációs lehetőséggel - olvasható a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

Fotó: Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség

Tekintse meg további fotóinkat:

Regisztrációval a lopások ellen - Bikesafe.hu rendszer segítség

Fotók: Divósné Varga Henrietta

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu