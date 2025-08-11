Regisztrációval védekezhetünk a bringalopások ellen - fotók

A rendezvényen az érdeklődők elektromos rollereiket és kerékpárjaikat ingyenesen regisztrálhatták a Bikesafe.hu rendszerben, ezzel is növelve a lopás után a megkerülés esélyét. Emellett gyakorlati tanácsokat kaptak a járművek védelméről, a biztonságos tárolásról és a megfelelő lezárási módszerekről. Rafai Zoltán rendőr alezredes hangsúlyozta: a megelőzés alapja a gondos lezárás és a jól megválasztott tárolási hely. A program következő állomása augusztus 24-én a harkai Liszt túra lesz, ahol újra várják a bringásokat és rollereseket hasznos tanácsokkal és regisztrációs lehetőséggel - olvasható a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

