Előkészületek

56 perce

Rakparttakarítás - A hétvégén érkezik a Barokk Esküvő

Megkezdte a belvárosi rakpartokon lerakódott szennyeződések eltávolítását a Győr-Szol Zrt. az árhullám levonulása után.

Forrás: Győr-Szol Zrt

A hivatalosan többcélú padkának nevezett sétálóutakat kézi erővel és seprőgépekkel takarították, hogy a hétvégi Barokk esküvő rendezvényeinek látogatói tiszta környezetben, zavartalanul sétálhassanak a vízpartokon is –írja közleményében a Győr-Szol Zrt. 

A szolgáltató a Barokk esküvő hétvégéjére plusz hulladékgyűjtő edényeket szállított a Dunakapu és a Széchenyi térre, valamint a Radó-szigetre (az ezekben összegyűlt hulladék elszállítását a GYHG Nonprofit Kft. végzi). A cég munkatársai megerősített létszámmal dolgoznak a rendezvény ideje alatt, és szombat késő estig folyamatos lesz a takarítás, a darabos szemét összegyűjtése, a hulladékgyűjtő edények, valamint a csikktartók ürítése.

Vasárnap kora reggel új műszak veszi át a feladatok ellátását, és folytatódik a belvárosban a hulladék gyűjtése, a közterületek takarítása.



 

 

