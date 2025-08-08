Rakparttakarítás - A hétvégén érkezik a Barokk Esküvő

A hivatalosan többcélú padkának nevezett sétálóutakat kézi erővel és seprőgépekkel takarították, hogy a hétvégi Barokk esküvő rendezvényeinek látogatói tiszta környezetben, zavartalanul sétálhassanak a vízpartokon is –írja közleményében a Győr-Szol Zrt.

A szolgáltató a Barokk esküvő hétvégéjére plusz hulladékgyűjtő edényeket szállított a Dunakapu és a Széchenyi térre, valamint a Radó-szigetre (az ezekben összegyűlt hulladék elszállítását a GYHG Nonprofit Kft. végzi). A cég munkatársai megerősített létszámmal dolgoznak a rendezvény ideje alatt, és szombat késő estig folyamatos lesz a takarítás, a darabos szemét összegyűjtése, a hulladékgyűjtő edények, valamint a csikktartók ürítése.

Vasárnap kora reggel új műszak veszi át a feladatok ellátását, és folytatódik a belvárosban a hulladék gyűjtése, a közterületek takarítása.





