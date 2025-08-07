augusztus 7., csütörtök

Riasztották a tűzoltókat

1 órája

Rábapordányban szólalt meg az érzékelő

Kisalföld.hu
Rábapordányban szólalt meg az érzékelő

Szerda éjszaka Rábapordányban, az Ady Endre utcában, egy családi házban szólalt meg a szén-monoxid-érzékelő, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A tulajdonos elmondása szerint semmilyen nyílt lánggal működő készülék nem üzemelt, amikor az érzékelő jelzett. A csornai hivatásos tűzoltók és a gázszolgáltató szakembere egyaránt méréseket végeztek, azonban a mérgező gázt nem tudták kimutatni a légtérben. Feltételezhetően a készülék akkumulátora elkezdett lemerülni, ezért adta a jelzést. Minden nyílt égésterű tüzelő-, illetve fűtőberendezés a szén-monoxid forrása lehet. A mérgezések megelőzése érdekében érdemes beszerezni egy szén-monoxid-érzékelőt, amely hangosan figyelmeztet a veszélyre. A megbízható és nem megbízható készülékek listája a katasztrófavédelem honlapján itt található. 

 

