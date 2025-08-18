augusztus 18., hétfő

Elhagyatva

43 perce

Borzalmasan lepusztult a Rába-gyár étterme és konferencia központja Győrben - fotók

Ha a Rába-gyár egykori szakijai visszatérnének, csak csóválnák a fejüket, mivé lett munkahelyük. Az étterem és konferencia központba egy urbexes közösségi oldal szerkesztői jutottak be. Megdöbbentő képek a Rába-gyár jelenéről.

Kisalföld.hu

A győri Rába-gyár valamikori éttermébe és konferencia központjába jutott be a Magyarország elhagyottan-BCO urbex közösségi oldal. Az urbexesek a Rába-gyárhoz hasonló, elhagyott, gondozatlan, de odabent sokat ígérő helyekre, épületekre mennek be és tudósítanak a látottakról. A győri létesítmény is "figyelemre méltó" állapotban van.

A Rába-gyár étterme és konferencia központja pusztul.
Kár az épületért. A Rába-gyár étterme és konferencia központja siralmas állapotban van. Fotó: Magyarország elhagyottan-CBO urbex

A Rába-gyár elhagyottan

A fotókat közzétette a Magyarország elhagyottan-BCO urbex oldal. Nagyon sokan szóltak hozzá a bejegyzéshez azok közül, akik még fénykorában is látták az épületet. Az éttermet és a konferencia központot. Közülük valaki azt írta, hogy a maga idejében "full extrás komplexum volt". Még a gyár hanyatlásának idején is jó állapotban látták és, mivel a belvároshoz is közel van, lehetett volna hasznosítani.

Egy másik kommentelő azt jegyezte meg, hogy amikor a gyár kiköltözött a telephelyről, ez egy tökéletesen használható, berendezett épület volt. Az akkori beruházó onnan intézte az ügyeit. 

Valami fantasztikus volt egykoron...

"Ugyan az egész telephely be van kerítve, de hatalmas lévén, van mód a besurranásra, hát be is surrantak. Védhetetlen. Ahova a hajléktalanok bejutnak, azt tönkre is teszik, mert annyi eszük sincs, hogy ha nem tennék tönkre, akkor másnap is lehetne valami fedél a fejük felett."

"Voltam ott egy többnapos gyár látogatáson. A futómű gyártó sor, az valami fantasztikus volt. A többi részleg is, de a futó sor mindent visz. Fehér, kék munkaruha, patyolat tisztaság." Korábban a Rába-bunkerról is írtunk.

Nézzék meg a mostani képeket itt!

Hasonló, korábbi anyagainkat, amelyek az Urbex alapján készültek, ide kattintva nézhetik meg.

 

