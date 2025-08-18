Borzalmasan lepusztult a Rába-gyár étterme és konferencia központja Győrben - fotók

A győri Rába-gyár valamikori éttermébe és konferencia központjába jutott be a Magyarország elhagyottan-BCO urbex közösségi oldal. Az urbexesek a Rába-gyárhoz hasonló, elhagyott, gondozatlan, de odabent sokat ígérő helyekre, épületekre mennek be és tudósítanak a látottakról. A győri létesítmény is "figyelemre méltó" állapotban van.

Kár az épületért. A Rába-gyár étterme és konferencia központja siralmas állapotban van. Fotó: Magyarország elhagyottan-CBO urbex

A Rába-gyár elhagyottan

A fotókat közzétette a Magyarország elhagyottan-BCO urbex oldal. Nagyon sokan szóltak hozzá a bejegyzéshez azok közül, akik még fénykorában is látták az épületet. Az éttermet és a konferencia központot. Közülük valaki azt írta, hogy a maga idejében "full extrás komplexum volt". Még a gyár hanyatlásának idején is jó állapotban látták és, mivel a belvároshoz is közel van, lehetett volna hasznosítani.