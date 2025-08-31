A Rába több mint 5,5 milliárd forintért adott el ingatlanokat Győrben

A Rába közleménye szerint a nyertes ajánlat a 6394/46 helyrajzi szám alatti győri ingatlan elvi felosztás szerinti I. területrészére 3 114 574 803 forint plusz áfa. A 6394/46 helyrajzi szám alatti ingatlan elvi felosztás szerinti II. területrészérért 2 278 755 906 forint plusz áfát fizet a vevő. A győztes árverezőkkel megkötött adásvételi szerződések alapján az ügyeletek az árverési feltételeknek megfelelően csütörtökön és pénteken realizálódtak – írták.

A Rába tavaly év végén is értékesített győri ingatlanokat, most újabb területekről vált meg a nagymúltú győri cég. Fotó: Kisalföld-archívum

A Rába a tőzsdén

A Rába a BÉT prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei pénteken 1500 forinton zártak, árfolyamuk az utóbbi 1 évben 1205 és 1760 forint között változott.