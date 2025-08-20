1 órája
Püspöki szentmise és kenyérszentelés a győri Káptalandombon, sok-sok fotón mutatjuk az eseményt
Első, államalapító szent királyunk, hazánk fővédőszentje életét és művét idézték fel augusztus 20-án a Nagyboldogasszony székesegyházban. A püspöki szentmisét követően megszentelték az ünnepi kenyeret a győri bazilikában.
Augusztus 20-án, Szent István királyt ünnepeljük, Magyarország fővédőszentjét. A győri Káptalandombon áló Nagyboldogasszony székesegyházban 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisén megáldották az új kenyeret. Hívek százai érkeztek az ünneplésre, a közös hálaadásra.
Püspöki szentmise és kenyérszentelés GyőrbenFotók: Molcsányi Máté
A magyar katolikus egyházat is Szent István teremtette meg. Szerzetes papokat hívott Bajorországból, Csehországból, Olaszországból – bencéseket, Dél-Magyarországra pedig a görög bazilita rend férfi és női tagjait. Sok kolostort, monostort létesített, amelyek missziós központjai és gyújtópontjai lettek a vallásos és kulturális életnek. István elrendelte a vasárnap megszentelését és minden tíz falu számára templom építését. Saját költségén emelt Esztergomban, palotája közelében székesegyházat, Veszprémben női apátságot építtetett, és fölépítette Budán a Szent Péter és Pál-templomot. Ami a keresztény vallással és keresztény törvénnyel nem volt összeegyeztethető, annak hadat üzent és büntetéssel sújtotta.