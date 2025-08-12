augusztus 12., kedd

Hab helyett hullámok

43 perce

A Punnany Massif miatt vita alakult ki a Soproni Sörnapok körül

Sopron idén is a jókedv és a különleges ízek fővárosává változik a hétvégén, amikor ismét megrendezik a város egyik legkedveltebb nyári eseményét, a Sörnapokat. A belváros szívében három napon át pezsgő hangulat, finom sörök és változatos zenei programok várják a látogatókat, azonban a készülődésre némi árnyék vetül: a Punnany Massif mégsem lép fel.

Kisalföld.hu

A rendezvény igazi találkozási pont mind a könnyűzene rajongóinak, mind a sörkedvelőknek. A színpadon olyan ismert zenekarok és előadók váltják majd egymást, mint az Anna and the Barbies, Ganxsta Zolee és a Kartel, valamint az Első Emelet. A közönség így biztosan talál kedvére való dallamot a nyári estéken. A Punnany Massif azonban nem lép fel.

punnany massif
Néhány napja felröppent a hír, hogy a Punnany Massif is fellépett volna Sopronban Fotó: Kisalföld archív

Punnany Massif és a kérdések

Az esemény körül azonban kisebb viharfelhők is gyülekeztek. Néhány napja felröppent a hír, hogy a Punnany Massif is fellépett volna, ám a városvezetés – a zenekar tusványosi szereplésére hivatkozva – megvétózta a részvételüket, és felbontotta a korábban megkötött szerződést. Megkeresésünkre a szervezők nem erősítették meg, de nem is cáfolták, hogy valóban ez állt a döntés hátterében, cikkünk megjelenéséig nem kaptunk hivatalos választ. Annak megérkezésekor írásunkat frissítjük.

A bizonytalanság ellenére a Soproni Sörnapok továbbra is ígéretes programmal várják az érdeklődőket, és minden adott ahhoz, hogy a hétvége a nyár egyik legemlékezetesebb városi fesztiválja legyen.

2023-ban a SopronFest része volt a sörnapok, ma már önálló rendezvény Fotó: Kisalföld archív

 

